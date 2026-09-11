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Джастін Трюдо заснував продюсерську компанію

Київ • УНН

 • 826 перегляди

Колишній прем’єр Канади Джастін Трюдо створив медіа- та розважальну компанію разом із Кеті Телфорд. Вона вироблятиме контент і проводитиме заходи.

Джастін Трюдо заснував продюсерську компанію
REUTERS/Raquel Cunha/File Photo

У п'ятницю колишній прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про створення медіа- та розважальної компанії під назвою Hope and Hard Work ("Надія та наполеглива праця"), передає УНН із посиланням на Reuters.

Назва компанії відсилає до фрази, яку Трюдо часто використовував у своїх виступах після того, як очолив Ліберальну партію у 2013 році, а також протягом дев'яти років перебування на посаді прем'єр-міністра (з 2015 до 2025 року).

Згідно з інформацією на новому веб-сайті компанії, її мета — об'єднувати людей за допомогою "історій, які допомагають нам бачити і розуміти один одного, а також налагоджувати зв'язки — чи то в кіно, чи на телебаченні, чи в аудіоформаті, чи через живі заходи".

Трюдо заснував компанію разом зі своєю давньою головою апарату Кеті Телфорд. Запуск проекту співпав із проведенням Міжнародного кінофестивалю в Торонто, який відкрився у четвер і триватиме до 20 вересня.

54-річний Трюдо оголосив про рішення піти у відставку у січні минулого року під тиском однопартійців, стурбованих низькими рейтингами партії напередодні виборів. Його наступником став однопартієць Марк Карні.

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Після звільнення з поста Трюдо веде відносно непублічне життя, хоча й виступає з промовами — зокрема, на Всесвітньому економічному форумі в Давосі (Швейцарія), — а також привертає увагу громадськості своїми стосунками з американською поп-співачкою Кеті Перрі.

Рішення Трюдо зайнятися індустрією розваг нагадує шлях, який обрали колишній президент США Барак Обама та колишня перша леді Мішель Обама: у 2018 році вони заснували компанію Higher Ground Productions та уклали багаторічний контракт на виробництво фільмів та серіалів для Netflix Inc.

Антоніна Туманова

КультураСвіт
Фільм
Серіали
Ліберальна партія Канади
Марк Карні
Джастін Трюдо
Давос
Reuters
Барак Обама
Сполучені Штати Америки
Netflix