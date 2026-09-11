Джастін Трюдо заснував продюсерську компанію

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У п'ятницю колишній прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про створення медіа- та розважальної компанії під назвою Hope and Hard Work ("Надія та наполеглива праця"), передає УНН із посиланням на Reuters.

Назва компанії відсилає до фрази, яку Трюдо часто використовував у своїх виступах після того, як очолив Ліберальну партію у 2013 році, а також протягом дев'яти років перебування на посаді прем'єр-міністра (з 2015 до 2025 року).

Згідно з інформацією на новому веб-сайті компанії, її мета — об'єднувати людей за допомогою "історій, які допомагають нам бачити і розуміти один одного, а також налагоджувати зв'язки — чи то в кіно, чи на телебаченні, чи в аудіоформаті, чи через живі заходи".

Трюдо заснував компанію разом зі своєю давньою головою апарату Кеті Телфорд. Запуск проекту співпав із проведенням Міжнародного кінофестивалю в Торонто, який відкрився у четвер і триватиме до 20 вересня.

54-річний Трюдо оголосив про рішення піти у відставку у січні минулого року під тиском однопартійців, стурбованих низькими рейтингами партії напередодні виборів. Його наступником став однопартієць Марк Карні.

Кеті Перрі і Джастін Трюдо з’явилися разом на публіці у Парижі

Після звільнення з поста Трюдо веде відносно непублічне життя, хоча й виступає з промовами — зокрема, на Всесвітньому економічному форумі в Давосі (Швейцарія), — а також привертає увагу громадськості своїми стосунками з американською поп-співачкою Кеті Перрі.

Рішення Трюдо зайнятися індустрією розваг нагадує шлях, який обрали колишній президент США Барак Обама та колишня перша леді Мішель Обама: у 2018 році вони заснували компанію Higher Ground Productions та уклали багаторічний контракт на виробництво фільмів та серіалів для Netflix Inc.