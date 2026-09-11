Скандальний польський політик знищив монумент українцям - реакція Києва не забарилась

Польська поліція веде розслідування щодо знищення обеліска у селищі Бялисток, присвяченого пам’яті бійців УПА, які загинули в боях з НКВС в 1946 році. Про це повідомляє oko.press, передає УНН.

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Монумент знищив голова партії "Конфедерація польської корони" Гжегож Браун. На своїй сторінці в соцмережі "Х" він опублікував відповідне відео.

Цей обеліск, що ображає пам'ять жертв українського геноциду проти поляків, має бути демонтований за допомогою професійного обладнання, яке слід негайно доставити сюди після задокументування злочину виправдання нацизму та бандеризму - заявив він.

У Міністерстві закордонних справ України не залишили інцидент без уваги.

Політичні маргінали в Польщі не придумали нічого кращого, ніж воювати з могилами. У час, коли йде реальна війна, яка становить к екзистенційну загрозу і для України, і для Польщі. Це ганебна та аморальна поведінка, яка не може викликати нічого крім сорому і засудження у будь-якої нормальної людини - йдеться в заяві вітчизняного зовнішньополітичного відомства.

Там додали, що офіційний Київ чекає від польських компетентних органів належної правової оцінки цих дій, відновлення пошкодженої могили, а також інших місць української пам’яті у Польщі та недопущення подібних випадків у майбутньому.

Україна послідовно виступає за однаковий принцип по обидва боки кордону: українські місця пам’яті в Польщі та польські місця пам’яті в Україні мають бути захищеними. Ніхто не має права перетворювати пам’ять і пошану до померлих на циркову виставу для досягнення своїх політичних цілей - йдеться в заяві.

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Монумент стоїть у селищі Бялисток, у гміні Долгобичув (Грубешівський повіт Люблінського воєводства), безпосередньо на місці поховання українців. У 2019 році тут було встановлено камінь з викарбуваними на ньому іменами загиблих.

Також повідомляється, що даний монумент раніше вже піддавався вандалізму.

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