Скандальный польский политик уничтожил монумент украинцам - реакция Киева не заставила себя ждать

Польская полиция расследует уничтожение обелиска в поселке Бялысток, посвященного памяти бойцов УПА, погибших в боях с НКВД в 1946 году. Об этом сообщает oko.press, передает УНН.

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Монумент уничтожил глава партии "Конфедерация польской короны" Гжегож Браун. На своей странице в социальной сети "X" он опубликовал соответствующее видео.

Этот обелиск, оскорбляющий память жертв украинского геноцида против поляков, должен быть демонтирован с помощью профессионального оборудования, которое следует немедленно доставить сюда после документирования преступления оправдания нацизма и бандеровщины - заявил он.

В Министерстве иностранных дел Украины не оставили инцидент без внимания.

Политические маргиналы в Польше не придумали ничего лучшего, чем воевать с могилами. В то время, когда идет настоящая война, которая представляет экзистенциальную угрозу и для Украины, и для Польши. Это позорное и аморальное поведение, которое не может вызвать ничего, кроме стыда и осуждения у любого нормального человека - говорится в заявлении отечественного внешнеполитического ведомства.

Там добавили, что официальный Киев ждет от польских компетентных органов надлежащей правовой оценки этих действий, восстановления поврежденной могилы, а также других мест украинской памяти в Польше и недопущения подобных случаев в будущем.

Украина последовательно выступает за одинаковый принцип по обе стороны границы: украинские места памяти в Польше и польские места памяти в Украине должны быть защищены. Никто не имеет права превращать память и уважение к умершим в цирковое представление для достижения своих политических целей - говорится в заявлении.

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Монумент стоит в поселке Бялысток, в гмине Долгобычув (Грубешовский повет Люблинского воеводства), непосредственно на месте захоронения украинцев. В 2019 году здесь был установлен камень с высеченными на нем именами погибших.

Также сообщается, что данный монумент ранее уже подвергался вандализму.

Напомним

В Радоме восемь мужчин напали на троих украинцев, получивших травмы головы и лица.