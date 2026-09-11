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Джастин Трюдо основал продюсерскую компанию

Киев • УНН

 • 1022 просмотра

Бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо создал медиа- и развлекательную компанию вместе с Кэти Телфорд. Она будет производить контент и проводить мероприятия.

Джастин Трюдо основал продюсерскую компанию
REUTERS/Raquel Cunha/File Photo

В пятницу бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о создании медийно-развлекательной компании под названием Hope and Hard Work («Надежда и упорный труд»), передает УНН со ссылкой на Reuters.

Название компании отсылает к фразе, которую Трюдо часто использовал в своих выступлениях после того, как возглавил Либеральную партию в 2013 году, а также на протяжении девяти лет пребывания на посту премьер-министра (с 2015 по 2025 год).

Согласно информации на новом веб-сайте компании, ее цель — объединять людей с помощью «историй, которые помогают нам видеть и понимать друг друга, а также налаживать связи — будь то в кино, на телевидении, в аудиоформате или посредством живых мероприятий».

Трюдо основал компанию вместе со своей давней руководительницей аппарата Кэти Телфорд. Запуск проекта совпал с проведением Международного кинофестиваля в Торонто, который открылся в четверг и продлится до 20 сентября.

54-летний Трюдо объявил о решении уйти в отставку в январе прошлого года под давлением однопартийцев, обеспокоенных низкими рейтингами партии накануне выборов. Его преемником стал однопартиец Марк Карни.

Кэти Перри и Джастин Трюдо появились вместе на публике в Париже26.10.25, 13:22 • 14326 просмотров

После ухода с поста Трюдо ведет относительно непубличную жизнь, хотя и выступает с речами — в частности, на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария), — а также привлекает внимание общественности своими отношениями с американской поп-певицей Кэти Перри.

Решение Трюдо заняться индустрией развлечений напоминает путь, который избрали бывший президент США Барак Обама и бывшая первая леди Мишель Обама: в 2018 году они основали компанию Higher Ground Productions и заключили многолетний контракт на производство фильмов и сериалов для Netflix Inc.

Антонина Туманова

КультураНовости Мира
Фильм
Сериал
Либеральная партия Канады
Марк Карни
Джастин Трюдо
Давос
Reuters
Барак Обама
Соединённые Штаты
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