Анджеліна Джолі розкрила головне правило у вихованні 6 дітей від Бреда Пітта

Анджеліна Джолі розповіла, як ставиться до дорослішання та вибору власного шляху її 6 дітей від колишнього чоловіка Бреда Пітта. Акторка зізналася, що вважає одним із головних завдань батьків не заважати дітям будувати власне життя, повідомляє E! News, пише УНН.

Деталі

Вони точно індивідуальності. Це мене дуже тішить, бо, на мою думку, одна з найважливіших речей – фактично не заважати їм – розповіла Джолі.

За її словами, батькам важливо пам'ятати, що дитина має окреме життя, власні здібності та амбіції. Тому сама акторка намагається передусім підтримувати рішення своїх дітей.

Який шлях обрали діти Джолі

Старші сини акторки Меддокс і Пакс уже спробували себе в кіноіндустрії. Меддокс працював асистентом режисера, а Пакс – оператором. Водночас Меддокс також зосередився на тому, щоб стати пілотом, тоді як Пакс продовжує цікавитися кінематографом.

Якщо ви зацікавлені в роботі над фільмами, вам потрібно бути частиною знімальної групи, виконувати важку роботу та знати різні відділи – зазначила Джолі.

21-річна Захара у травні завершила навчання в коледжі Спелмана. Джолі розповіла, що досвід доньки в цьому закладі став важливим не лише для неї самої, а й для всієї родини.

Акторка наголосила, що готова допомагати дітям реалізовувати їхні цілі, але не хоче визначати їхнє майбутнє замість них. Водночас Джолі зізналася, що найбільше цінує можливість залишатися поруч із родиною.

Чарлі Ганнем розповів про незвичне правило, яке його кохана встановила після майже 20 років разом