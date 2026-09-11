Анджелина Джоли раскрыла главное правило в воспитании 6 детей от Брэда Питта

Анджелина Джоли рассказала, как относится к взрослению и выбору собственного пути своих 6 детей от бывшего мужа Брэда Питта. Актриса призналась, что считает одной из главных задач родителей не мешать детям строить собственную жизнь, сообщает E! News, пишет УНН.

Детали

Они действительно индивидуальности. Это меня очень радует, потому что, на мой взгляд, одна из самых важных вещей — фактически не мешать им — рассказала Джоли.

По ее словам, родителям важно помнить, что у ребенка есть отдельная жизнь, собственные способности и амбиции. Поэтому сама актриса прежде всего старается поддерживать решения своих детей.

Какой путь выбрали дети Джоли

Старшие сыновья актрисы Мэддокс и Пакс уже попробовали себя в киноиндустрии. Мэддокс работал ассистентом режиссера, а Пакс — оператором. В то же время Мэддокс также сосредоточился на том, чтобы стать пилотом, тогда как Пакс продолжает интересоваться кинематографом.

Если вы заинтересованы в работе над фильмами, вам нужно быть частью съемочной группы, выполнять тяжелую работу и знать разные отделы — отметила Джоли.

21-летняя Захара в мае завершила обучение в колледже Спелмана. Джоли рассказала, что опыт дочери в этом учебном заведении стал важным не только для нее самой, но и для всей семьи.

Актриса подчеркнула, что готова помогать детям реализовывать их цели, но не хочет определять их будущее вместо них. В то же время Джоли призналась, что больше всего ценит возможность оставаться рядом с семьей.

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