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Чарли Ханнэм рассказал о необычном правиле, которое его возлюбленная установила после почти 20 лет совместной жизни

Киев • УНН

 • 830 просмотра

Моргана МакНелис попросила актёра оставлять персонажей на работе после почти 20 лет отношений. Даже за завтраком он говорил голосом Эда Гейна.

Чарли Ханнэм рассказал о необычном правиле, которое его возлюбленная установила после почти 20 лет совместной жизни

Актер Чарли Ханнэм рассказал о домашних правилах в отношениях со своей давней возлюбленной Морганой МакНелис, с которой он вместе почти 20 лет. Одно из них касается того, как актер должен «оставлять» своих персонажей на работе и возвращаться к обычной жизни, сообщает E! News, пишет УНН.

Детали

46-летний Ханнэм признался, что после сложных ролей ему иногда было трудно полностью выйти из образа. Около 10 лет назад МакНелис установила для него своеобразное правило: он может полностью погружаться в работу, но дома должен снова быть собой.

Иди, выполняй свою работу. Будь настолько эгоистичным, насколько нужно, но потом дай себе немного времени, потому что, когда вернешься, лучше будь готов меня увидеть

— процитировал актер свою возлюбленную.

Даже за завтраком оставался в образе

Особенно это правило стало актуальным во время работы Ханнэма над сериалом «Монстр: История Эда Гейна». Актер настолько погрузился в персонажа, что порой продолжал говорить его голосом даже дома.

Она говорила: «Чувак, тебе нужно прекратить с этим голосом. За завтраком это уже немного слишком»

— рассказал Ханнэм.

В новом сезоне антологии «Монстр» актер сыграл Эндрю Бордена — отца Лиззи Борден, которую в 1892 году обвинили в убийстве отца и мачехи, но впоследствии оправдали. Ханнэм отметил, что эта роль оказалась для него психологически легче, чем перевоплощение в Эда Гейна.

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После премьеры нового сезона на Netflix 17 сентября Ханнэм и МакНелис планируют посмотреть его вместе за один день. Так же пара устроила марафон предыдущего сезона «Монстра», и актер назвал этот день таким, что запомнился им обоим.

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Степан Гафтко

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