Чарли Ханнэм рассказал о необычном правиле, которое его возлюбленная установила после почти 20 лет совместной жизни
Киев • УНН
Моргана МакНелис попросила актёра оставлять персонажей на работе после почти 20 лет отношений. Даже за завтраком он говорил голосом Эда Гейна.
Актер Чарли Ханнэм рассказал о домашних правилах в отношениях со своей давней возлюбленной Морганой МакНелис, с которой он вместе почти 20 лет. Одно из них касается того, как актер должен «оставлять» своих персонажей на работе и возвращаться к обычной жизни, сообщает E! News, пишет УНН.
Детали
46-летний Ханнэм признался, что после сложных ролей ему иногда было трудно полностью выйти из образа. Около 10 лет назад МакНелис установила для него своеобразное правило: он может полностью погружаться в работу, но дома должен снова быть собой.
Иди, выполняй свою работу. Будь настолько эгоистичным, насколько нужно, но потом дай себе немного времени, потому что, когда вернешься, лучше будь готов меня увидеть
Даже за завтраком оставался в образе
Особенно это правило стало актуальным во время работы Ханнэма над сериалом «Монстр: История Эда Гейна». Актер настолько погрузился в персонажа, что порой продолжал говорить его голосом даже дома.
Она говорила: «Чувак, тебе нужно прекратить с этим голосом. За завтраком это уже немного слишком»
В новом сезоне антологии «Монстр» актер сыграл Эндрю Бордена — отца Лиззи Борден, которую в 1892 году обвинили в убийстве отца и мачехи, но впоследствии оправдали. Ханнэм отметил, что эта роль оказалась для него психологически легче, чем перевоплощение в Эда Гейна.
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После премьеры нового сезона на Netflix 17 сентября Ханнэм и МакНелис планируют посмотреть его вместе за один день. Так же пара устроила марафон предыдущего сезона «Монстра», и актер назвал этот день таким, что запомнился им обоим.
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