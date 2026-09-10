Братья Тейт останутся в тюрьме США из-за риска побега перед возможной экстрадицией в Великобританию

Суд в США отказал инфлюенсерам Эндрю и Тристану Тейтам в освобождении под залог, пока они обжалуют возможную экстрадицию в Великобританию. Там братьев разыскивают по ряду серьёзных обвинений, в частности в изнасиловании, сообщает Reuters, пишет УНН.

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Судья Лорен Луис пришла к выводу, что финансовые возможности братьев и их частые международные поездки создают значительный риск побега.

Хотя на самом деле они могут не владеть теми экстравагантными активами, которыми хвастаются в интернете, записи свидетельствуют о том, что они обладают исключительной способностью скрыться из юрисдикции – отметила судья.

За что братьев Тейтов хочет судить Великобритания

39-летнего Эндрю Тейта и 38-летнего Тристана Тейта арестовали в Майами 18 июля после запроса Великобритании об их экстрадиции. Британская сторона предъявила им обвинения, в частности в изнасиловании, нападении и содействии торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Братья отрицают какие-либо правонарушения.

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Прокуроры США также выступили против их освобождения, заявив, что братья могут представлять опасность для общества. Адвокаты Тейтов, напротив, настаивали, что из-за их чрезвычайной публичности побег практически невозможен.

Отдельные уголовные производства против братьев продолжаются в Румынии. 4 сентября румынские прокуроры предъявили Эндрю Тейту обвинения, в частности в торговле несовершеннолетними и отмывании денег, а Тристану – в соучастии. Они отвергают и эти обвинения.

Великобритания должна до 16 сентября подать полный запрос на экстрадицию в Государственный департамент США. Сам процесс принятия решения о передаче братьев британским властям может продлиться несколько месяцев.

В США задержали братьев Тейт по запросу Великобритании по делу о сексуальных преступлениях