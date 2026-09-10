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Рики Мартин удивил кардинальной сменой имиджа на Венецианском кинофестивале

Киев • УНН

 • 1700 просмотра

Рики Мартин дебютировал на Венецианском кинофестивале в фильме «Hombre al Aqua». Певец удивил публику короткой стрижкой и медовым блондом.

Рики Мартин удивил кардинальной сменой имиджа на Венецианском кинофестивале

Рики Мартин появился на Венецианском кинофестивале в непривычном для себя образе, сменив тёмные волосы на медовый блонд. Новую причёску 54-летний певец и актёр продемонстрировал во время показа фильма "Hombre al Aqua", сообщает E! News, пишет УНН.

Подробности

Мартин появился на публике с короткой стрижкой и светлыми волосами, дополнив образ белым двубортным пиджаком, чёрными широкими брюками, серебряной цепочкой и очками с фиолетовым оттенком.

Новый имидж артист впервые продемонстрировал после прибытия в Венецию. На пресс-конференцию он приехал в синей шёлковой рубашке, сером твидовом костюме и с узорчатым галстуком.

Для Мартина это был дебют в Венеции

Показ "Hombre al Aqua" стал для Мартина первым представлением фильма с его участием на Венецианском кинофестивале. Он назвал этот момент важной страницей своей карьеры.

Я перед камерами с 12 лет, но в 54 года сказать, что это первый раз, когда я работаю в составе актёрского состава Венецианского кинофестиваля, очень важно для меня

– сказал Мартин.

В фильме он исполнил небольшую роль, однако подчеркнул, что проект имеет для него особое значение. Ленту снял Гаэль Гарсиа Берналь, которому Мартин поблагодарил за приглашение в актёрский состав.

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Степан Гафтко

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