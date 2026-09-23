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Захист від дронів і відновлення теплопостачання: Кабмін спрямує 157 млн гривень у два регіони

Київ • УНН

 • 1468 перегляди

Сумщина отримає 107 млн гривень на відновлення об’єкта, що забезпечує теплом майже 160 тисяч родин. Херсонщина - 50 млн гривень на захист восьми об’єктів.

Захист від дронів і відновлення теплопостачання: Кабмін спрямує 157 млн гривень у два регіони

Уряд спрямує понад 157 млн гривень із резервного фонду на відновлення та посилення захисту енергетичних об’єктів у Сумській та Херсонській областях. Про це 23 вересня повідомив голова уряду Сергій Корецький, передає УНН.

Деталі

За його словами, 107 млн гривень передбачили для Сумської області. Кошти спрямують на відновлення енергетичного об’єкта, від роботи якого залежить теплопостачання майже 160 тисяч родин. Ще 50 млн гривень отримає Херсонська область. Фінансування планують використати для додаткового захисту восьми енергетичних об’єктів.

На них мають облаштувати інженерні захисні конструкції та антидроновий захист критичного обладнання.

Усі тендерні процедури мають провести оперативно, а відновлювальні та захисні роботи завершити у максимально стислі строки

- підкреслив Корецький.

За його словами, в умовах обмеженого фінансового ресурсу уряд спрямовує кошти насамперед на найбільш критичні потреби, зокрема у прифронтових регіонах.

Нагадаємо

Раніше ми писали про те, що Уряд спрямує 150 млн гривень на відновлення 11 багатоквартирних будинків у Запорізькій області. Роботи мають завершити до кінця року.

Олександра Василенко

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