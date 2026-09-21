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Кабмін спрямує 150 млн гривень на відновлення будинків у Запорізькій області

Київ • УНН

 • 1338 перегляди

Уряд спрямує 150 млн грн на відновлення 11 багатоквартирних будинків у Запорізькій області. Роботи мають завершити до кінця року.

Кабмін спрямує 150 млн гривень на відновлення будинків у Запорізькій області

Кабінет міністрів спрямує 150 млн гривень на відновлення будинків у Запорізькій області, пошкоджених російськими атаками. Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, передає УНН. 

Уряд спрямовує 150 млн гривень на відновлення 11 багатоквартирних будинків у Запорізькій області, пошкоджених російськими атаками. Ці кошти передбачені в Фонді ліквідації наслідків збройної агресії

- повідомив Корецький.

За його словами, 43 млн гривень передбачені на два проєкти відновлення, які вже реалізуються, ще 107 млн гривень - на дев’ять нових у Запоріжжі. Всі роботи мають бути реалізовані до кінця року. 

Нагадаємо

Кабінет міністрів спрямує 41,1 млн грн на закупівлю комп’ютерного обладнання, програмного забезпечення, меблів та необхідних засобів навчання, а також придбання та встановлення генераторів для закладів освіти у прифронтових регіонах. 

Павло Башинський

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