Кабмін спрямує 150 млн гривень на відновлення будинків у Запорізькій області

Кабінет міністрів спрямує 150 млн гривень на відновлення будинків у Запорізькій області, пошкоджених російськими атаками. Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, передає УНН.

Уряд спрямовує 150 млн гривень на відновлення 11 багатоквартирних будинків у Запорізькій області, пошкоджених російськими атаками. Ці кошти передбачені в Фонді ліквідації наслідків збройної агресії - повідомив Корецький.

За його словами, 43 млн гривень передбачені на два проєкти відновлення, які вже реалізуються, ще 107 млн гривень - на дев’ять нових у Запоріжжі. Всі роботи мають бути реалізовані до кінця року.

Нагадаємо

Кабінет міністрів спрямує 41,1 млн грн на закупівлю комп’ютерного обладнання, програмного забезпечення, меблів та необхідних засобів навчання, а також придбання та встановлення генераторів для закладів освіти у прифронтових регіонах.