Кабмин направит 150 млн гривен на восстановление домов в Запорожской области

Кабинет министров направит 150 млн гривен на восстановление домов в Запорожской области, повреждённых российскими атаками. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передаёт УНН.

Правительство направляет 150 млн гривен на восстановление 11 многоквартирных домов в Запорожской области, повреждённых российскими атаками. Эти средства предусмотрены в Фонде ликвидации последствий вооружённой агрессии - сообщил Корецкий.

По его словам, 43 млн гривен предусмотрены на два проекта восстановления, которые уже реализуются, ещё 107 млн гривен — на девять новых в Запорожье. Все работы должны быть завершены до конца года.

Напомним

Кабинет министров направит 41,1 млн грн на закупку компьютерного оборудования, программного обеспечения, мебели и необходимых средств обучения, а также приобретение и установку генераторов для учреждений образования в прифронтовых регионах.