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Защита от дронов и восстановление теплоснабжения: Кабмин направит 157 млн гривен в два региона

Киев • УНН

 • 1698 просмотра

Сумская область получит 107 млн гривен на восстановление объекта, обеспечивающего теплом почти 160 тысяч семей. Херсонская область - 50 млн гривен на защиту восьми объектов.

Защита от дронов и восстановление теплоснабжения: Кабмин направит 157 млн гривен в два региона

Правительство направит более 157 млн гривен из резервного фонда на восстановление и усиление защиты энергетических объектов в Сумской и Херсонской областях. Об этом 23 сентября сообщил глава правительства Сергей Корецкий, передает УНН.

Детали

По его словам, 107 млн гривен предусмотрели для Сумской области. Средства направят на восстановление энергетического объекта, от работы которого зависит теплоснабжение почти 160 тысяч семей. Еще 50 млн гривен получит Херсонская область. Финансирование планируют использовать для дополнительной защиты восьми энергетических объектов.

На них должны оборудовать инженерные защитные конструкции и антидроновую защиту критического оборудования.

Все тендерные процедуры должны провести оперативно, а восстановительные и защитные работы завершить в максимально сжатые сроки

- подчеркнул Корецкий.

По его словам, в условиях ограниченного финансового ресурса правительство направляет средства прежде всего на наиболее критические потребности, в частности в прифронтовых регионах.

Напомним

Ранее мы писали о том, что Правительство направит 150 млн гривен на восстановление 11 многоквартирных домов в Запорожской области. Работы должны завершить до конца года.

Александра Василенко

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