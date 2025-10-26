Кеті Перрі і Джастін Трюдо з’явилися разом на публіці у Парижі

Американська співачка Кеті Перрі офіційно підтвердила свій новий роман із колишнім прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Раніше вона розлучилася з голлівудським актором Орландо Блумом, пише УНН з посиланням на Paris Match.

Деталі

У день свого 41-річчя співачка вперше з’явилася на публіці разом із 53-річним політиком, з яким до цього її бачили у різних місцях під час побачень. Та цього разу вони вирішили більше не тримати у секреті свої стосунки.

Пара разом відсвяткувала день народження Кеті в Парижі. Для романтичного вечора зірки обрали легендарне кабаре Crazy Horse Paris, де, за даними Parismatch, провели час у колі друзів.

Кеті була в обтислій яскраво-червоній сукні, що чудово підкреслила її фігуру. В свою чергу Джастін Трюдо мав елегантний вигляд у повністю чорному образі. До того ж у фан-акаунтах співачки юзери не стрималися від подиву через кардинальне схуднення політика: "Я його не впізнала", "Він так схуд!", "Помолодшав на 10 років", "Він стане чудовим партнером для Кеті Перрі, дуже радий за неї".

Цей вечір став першим офіційним підтвердженням роману Кеті Перрі та Джастіна Трюдо, чутки про який з’явилися ще влітку. Тоді їх бачили на побаченні в Монреалі, а згодом папараці заскочили зіркових закоханих на яхті біля Санта-Барбари. Там Кеті та Джастін не приховували почуттів — трималися за руки, цілувалися, сміялися та обіймалися.

Доповнення

