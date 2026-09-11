Справа "Форест Гамп": суд призначив нардепу Вадиму Столару заставу у 300 млн гривень

Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід народному депутату Вадиму Столару у вигляді застави у 300 млн гривень без взяття під варту у справі НАБУ і САП "Форрест Гамп". Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ВАКС.

11 вересня 2026 року слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання детектива НАБУ, погоджене Генеральним прокурором, та застосував до народного депутата України запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 300 млн гривень - йдеться у повідомленні.

На Столара покладено такі процесуальні обов’язки:

прибувати за кожною вимогою до детектива НАБУ, прокурора та суду;

не відлучатися за межі території України без дозволу детектива, прокурора або суду;

повідомляти детектива НАБУ, прокурора чи суд про зміну місця проживання;

утримуватися від спілкування з визначеними в ухвалі особами;

утримуватися від відвідування приміщень, зазначених в ухвалі слідчого судді;

здати на зберігання до Центрального міжрегіонального управління ДМС у місті Києві та Київській області паспорт (паспорти) для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Строк дії покладених обов’язків - до 11 листопада 2026 року включно, але в межах строку досудового розслідування.

Доповнення

Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура оприлюднили відео з повнішими аудіозаписами і деталями справи у межах спецоперації під назвою "Форест Гамп" з викриття злочинної організації, серед фігурантів у справі чинний і колишній нардепи та високопосадовці ОП.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишній заступниці керівника Офісу Президента Ірині Мудрій, яка є підозрюваною у справі "Форест Гамп".