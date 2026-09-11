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Дело "Форрест Гамп": суд назначил нардепу Вадиму Столару залог в размере 300 млн гривен

Киев • УНН

 • 12484 просмотра

Нардепу Вадиму Столару избрали залог в размере 300 млн гривен без ареста по делу "Форрест Гамп". Обязанности будут действовать до 11 ноября.

Дело "Форрест Гамп": суд назначил нардепу Вадиму Столару залог в размере 300 млн гривен

Высший антикоррупционный суд Украины избрал народному депутату Вадиму Столару меру пресечения в виде залога в размере 300 млн гривен без содержания под стражей по делу НАБУ и САП «Форрест Гамп». Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ВАКС. 

11 сентября 2026 года следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство детектива НАБУ, согласованное Генеральным прокурором, и применил к народному депутату Украины меру пресечения в виде залога в размере 300 млн гривен 

- говорится в сообщении. 

На Столара возложены следующие процессуальные обязанности:

  • являться по каждому требованию к детективу НАБУ, прокурору и суду;
    • не покидать пределы территории Украины без разрешения детектива, прокурора или суда;
      • сообщать детективу НАБУ, прокурору или суду об изменении места жительства;
        • воздерживаться от общения с лицами, определенными в постановлении;
          • воздерживаться от посещения помещений, указанных в постановлении следственного судьи;
            • сдать на хранение в Центральное межрегиональное управление ГМС в городе Киеве и Киевской области паспорт (паспорта) для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

              Срок действия возложенных обязанностей — до 11 ноября 2026 года включительно, но в пределах срока досудебного расследования.

              Дополнение

              Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура обнародовали видео с более полными аудиозаписями и деталями дела в рамках спецоперации под названием «Форрест Гамп» по разоблачению преступной организации, среди фигурантов дела — действующий и бывший народные депутаты, а также высокопоставленные должностные лица ОП. 

              Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшей заместительнице руководителя Офиса Президента Ирине Мудрой, которая является подозреваемой по делу «Форрест Гамп». 

              Павел Башинский

              ПолитикаКриминал и ЧП
              Ирина Мудрая
              Специализированная антикоррупционная прокуратура
              Национальное антикоррупционное бюро Украины
              Украина