Дело "Форрест Гамп": суд назначил нардепу Вадиму Столару залог в размере 300 млн гривен

Высший антикоррупционный суд Украины избрал народному депутату Вадиму Столару меру пресечения в виде залога в размере 300 млн гривен без содержания под стражей по делу НАБУ и САП «Форрест Гамп». Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

11 сентября 2026 года следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство детектива НАБУ, согласованное Генеральным прокурором, и применил к народному депутату Украины меру пресечения в виде залога в размере 300 млн гривен - говорится в сообщении.

На Столара возложены следующие процессуальные обязанности:

являться по каждому требованию к детективу НАБУ, прокурору и суду;

не покидать пределы территории Украины без разрешения детектива, прокурора или суда;

сообщать детективу НАБУ, прокурору или суду об изменении места жительства;

воздерживаться от общения с лицами, определенными в постановлении;

воздерживаться от посещения помещений, указанных в постановлении следственного судьи;

сдать на хранение в Центральное межрегиональное управление ГМС в городе Киеве и Киевской области паспорт (паспорта) для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Срок действия возложенных обязанностей — до 11 ноября 2026 года включительно, но в пределах срока досудебного расследования.

Дополнение

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура обнародовали видео с более полными аудиозаписями и деталями дела в рамках спецоперации под названием «Форрест Гамп» по разоблачению преступной организации, среди фигурантов дела — действующий и бывший народные депутаты, а также высокопоставленные должностные лица ОП.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшей заместительнице руководителя Офиса Президента Ирине Мудрой, которая является подозреваемой по делу «Форрест Гамп».