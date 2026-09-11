Митрополиту Тихону, який є духовним наставником путіна, заочно повідомили про підозру

Керуючому Кримської митрополії російської православної церкви Георгію Шевкунову (відомому як Тихон) – громадянину рф, який систематично виправдовував збройну агресію проти України та закликав до зміни її території, повідомили про підозру, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора та СБУ.

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У жовтні 2023 року він очолив Кримську митрополію РПЦ, до складу якої російська православна церква включила Джанкойську, Сімферопольську та Феодосійську єпархії.

За даними слідства, статус та авторитет релігійного діяча митрополит використовував для підтримки агресивної війни росії проти України та поширення кремлівських пропагандистських наративів.

Російське вторгнення він називав "страшною і вимушеною мірою", нібито необхідною для захисту росії, а Україну – "снарядом проти росії", створеним зовнішніми силами.

Російсько-українську війну митрополит представляв як "громадянську", стверджував, що росію нібито підштовхнули до неї зовнішні вороги, а її метою називав "перемогу над нацизмом і фашизмом" та над нібито створеним в Україні "людиноненависницьким устроєм".

За даними слідства, такими заявами він виправдовував російську агресію, заперечував міждержавний характер війни та перекладав відповідальність за неї на Україну і зовнішні сили.

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У його публічних виступах також встановлено заклики до зміни влади та пов’язаних із цим територіальних змін в Україні шляхом агресивної війни. Риторика про "нацизм" і "фашизм", а також протиставлення українських релігійних спільнот, за даними слідства, містять ознаки розпалювання національної та релігійної ворожнечі.

Крім того, за даними слідства, фігурант є головним духовним наставником путіна.

Керуючий Кримської митрополії перебуває у санкційних списках України та Європейського Союзу.

Йому повідомлено про підозру за:

· ч. 2 ст. 110 КК України – публічні заклики до умисних дій з метою зміни меж території або державного кордону України, поєднані з розпалюванням національної чи релігійної ворожнечі;

· ч. 3 ст. 436-2 КК України – виправдовування збройної агресії російської федерації проти України з використанням засобів масової інформації.

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