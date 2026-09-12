У Києві військового у СЗЧ затримали за вбивство товариша на дитячому майданчику

$44.550.0951.760.23
ukenru
07:03 • 3732 перегляди
росія атакувала вночі Київщину дронами: одна людина загинула, серед постраждалих – дитина
06:49 • 5588 перегляди
Сили безпілотних систем за 10 тижнів уразили 285 суден тіньового флоту рф – "Мадяр"Video
06:21 • 8662 перегляди
У Києві військового у СЗЧ затримали за вбивство товариша на дитячому майданчикуVideo
06:18 • 9590 перегляди
ЗСУ могли ліквідувати російський виступ під Лиманом і відкинути війська рф – ISW
06:04 • 9030 перегляди
Дизель на АЗС України сягнув 100 грн за літр, бензин також продовжує дорожчати
05:50 • 8704 перегляди
В Одесі зросла кількість постраждалих після атаки рф, серед 17 травмованих – 5-місячна дитинаVideo
05:45 • 7094 перегляди
росія атакувала Запоріжжя: 2 людини загинули, ще 4 постраждалиPhotoVideo
05:18 • 9784 перегляди
Під час зустрічі з путіним прем'єр Індії знову закликав завершити війну в Україні
05:12 • 8284 перегляди
Саудівська Аравія після атак зупинила ключовий нафтопровід, який дозволяє обходити заблоковану Ормузьку протоку
11 вересня, 23:27 • 18334 перегляди
Атака на Запоріжжя: під завалами будинку загинула людинаVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+13°
1м/с
87%
750мм
Популярнi новини
Після перемоги АдН на регіональних виборах у Німеччині єврейській лідерці погрожують вбивством - ЗМІ11 вересня, 21:57 • 4210 перегляди
АЗС Укрнафти закриватимуться під час повітряної тривоги11 вересня, 22:55 • 5956 перегляди
Безпека України - це безпека ЄС і НАТО: Зеленський зустрівся з українською громадою в ТоронтоVideo11 вересня, 23:58 • 9218 перегляди
У кремлі заявили про плани нової тристоронньої зустрічі з Україною та США04:17 • 9826 перегляди
Атака на Одесу: кількість поранених зросла до 12Photo05:01 • 10131 перегляди
Публікації
Реформа БЕБ не змінила підхід до бізнесу: компанії продовжують стикатись з тиском Бюро11 вересня, 10:20 • 43521 перегляди
25 років трагедії 11 вересня: як це було і що змінилося у світі11 вересня, 10:06 • 46353 перегляди
Партнери України по антибалістичній програмі Freyja працюють над її реалізацією 24/7 - CEO Fire Point10 вересня, 14:49 • 66557 перегляди
Втеча від правосуддя: як затягується судовий розгляд справи лікарів Odrex і чи готується нова пастка 10 вересня, 10:12 • 77220 перегляди
Сертифікація БПЛА в Україні: як дрон проходить шлях від розробки до експлуатаціїPhoto10 вересня, 10:02 • 81365 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Сергій Лисак
Леді Гага
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Запоріжжя
Чорне море
Реклама
УНН Lite
Леді Гага вперше стала мамою – співачка народила дитину від Майкла Поланскі06:45 • 2332 перегляди
Анджеліна Джолі розповіла, хто оплачує її гуманітарні поїздки в Україну11 вересня, 12:44 • 29783 перегляди
Дженніфер Лоуренс нарешті завела Instagram і одразу пригрозила видалитися через негативні коментарі11 вересня, 02:06 • 43237 перегляди
Анджеліна Джолі розкрила головне правило у вихованні 6 дітей від Бреда ПіттаPhoto11 вересня, 00:05 • 45083 перегляди
Шварценеггер возз'єднався з ексдружиною через 5 років після розлучення, донька поділилась фотоPhoto10 вересня, 23:07 • 43367 перегляди
Актуальне
Опалення
Ракетний комплекс "Панцир"
Іскандер (ОТРК)
«Калібр» (сімейство ракет)
Х-59

У Києві військового у СЗЧ затримали за вбивство товариша на дитячому майданчику

Київ • УНН

 • 8668 перегляди

У Шевченківському районі затримали 33-річного військового у СЗЧ. Його підозрюють у смертельному ударі ножем товаришу після сварки.

У Києві військового у СЗЧ затримали за вбивство товариша на дитячому майданчику

У Шевченківському районі Києва поліцейські затримали 33-річного військового, який перебував у СЗЧ та підозрюється у вбивстві 44-річного товариша. Про це повідомляє поліція Києва, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, чоловіки разом вживали алкоголь на дитячому майданчику, де між ними виникла сварка. Після цього підозрюваний пішов додому, взяв ніж та повернувся на місце.

Як повідомили правоохоронці, чоловік завдав товаришу удару ножем у серце. Від отриманого поранення 44-річний киянин помер на місці.

Після цього підозрюваний переховувався за різними адресами, орендуючи квартири подобово. Поліцейські встановили його місцеперебування та затримали.

За даними поліції, затриманий є військовослужбовцем, який перебуває у СЗЧ. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

У райвідділі поліції на Рівненщині пролунав вибух: один правоохоронець загинув, ще троє - поранені31.08.26, 16:35 • 27686 переглядiв

Степан Гафтко

КиївКримінал
Довічне позбавлення волі
Національна поліція України
Київ