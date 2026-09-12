У Києві військового у СЗЧ затримали за вбивство товариша на дитячому майданчику

У Шевченківському районі Києва поліцейські затримали 33-річного військового, який перебував у СЗЧ та підозрюється у вбивстві 44-річного товариша. Про це повідомляє поліція Києва, пише УНН.

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За даними слідства, чоловіки разом вживали алкоголь на дитячому майданчику, де між ними виникла сварка. Після цього підозрюваний пішов додому, взяв ніж та повернувся на місце.

Як повідомили правоохоронці, чоловік завдав товаришу удару ножем у серце. Від отриманого поранення 44-річний киянин помер на місці.

Після цього підозрюваний переховувався за різними адресами, орендуючи квартири подобово. Поліцейські встановили його місцеперебування та затримали.

За даними поліції, затриманий є військовослужбовцем, який перебуває у СЗЧ. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

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