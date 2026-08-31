У райвідділі поліції на Рівненщині пролунав вибух: один правоохоронець загинув, ще троє - поранені
Київ • УНН
У райвідділі поліції на Рівненщині стався вибух. Один поліцейський загинув, троє отримали поранення; причини встановлюють.
На Рівненщині у райвідділі поліції пролунав вибух, один поліцейський загинув і ще троє отримали поранення. Як повідомили у поліції Рівненської області, причини вибуху встановлюють, передає УНН.
Поліція Рівненщини працює на місці вибуху в адміністративній будівлі райвідділу. Наразі відомо про одного загиблого поліцейського. Ще троє правоохоронців отримали поранення
На місці працюють усі екстрені служби. Правоохоронці встановлюють обставини та причини вибуху.
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