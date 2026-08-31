В районном отделе полиции в Ровненской области прогремел взрыв: один правоохранитель погиб, ещё трое — ранены
Киев • УНН
В районном отделе полиции в Ровненской области произошёл взрыв. Один полицейский погиб, трое получили ранения; причины устанавливаются.
В Ровенской области в районном отделе полиции прогремел взрыв, один полицейский погиб, ещё трое получили ранения. Как сообщили в полиции Ровенской области, причины взрыва устанавливаются, передаёт УНН.
Полиция Ровенской области работает на месте взрыва в административном здании районного отдела. В настоящее время известно об одном погибшем полицейском. Ещё трое правоохранителей получили ранения
На месте работают все экстренные службы. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины взрыва.
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