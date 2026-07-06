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В Киеве полицейских ранило взрывом после угроз мужчины в СЗЧ гранатой, он умер в больнице - полиция

Киев • УНН

 • 1780 просмотра

В Подольском районе 52-летний мужчина, находившийся в статусе СЗЧ, во время проверки документов достал гранату и подорвал её. Двое полицейских получили ранения, правонарушитель умер в больнице.

В Киеве полицейских ранило взрывом после угроз мужчины в СЗЧ гранатой, он умер в больнице - полиция
фото иллюстративное

В Киеве мопедист, которого остановили за нарушение ПДД и выявили его нахождение в СЗЧ, начал угрожать гранатой, после чего произошел взрыв, двое полицейских ранены, правонарушитель от полученных травм скончался в медицинском учреждении, начато уголовное производство, сообщили в Нацполиции, пишет УНН.

Детали

Инцидент произошел сегодня, 5 июля, в Подольском районе, когда экипаж группы реагирования патрульной полиции остановил мопедиста за нарушение Правил дорожного движения.

"Во время проверки документов правоохранители выяснили, что 52-летний мужчина находится в статусе СЗЧ. Тот достал гранату и начал угрожать ее применением, и прогремел взрыв. В результате взрыва ранения получили двое полицейских и сам правонарушитель. Их всех доставили в больницу, где последний от полученных травм скончался", - указали в полиции.

Сейчас правоохранители находятся в больнице, им оказывается медицинская помощь.

По факту незаконного обращения с гранатой и травмирования двух полицейских начато уголовное производство по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Следователи полиции внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа),  263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и 115 с пометкой "несчастный случай" Уголовного кодекса Украины.

В Одесской области мужчина в статусе СЗЧ взорвал гранату во время проверки документов05.07.26, 14:24 • 3752 просмотра

Юлия Шрамко

КиевКриминал и ЧП