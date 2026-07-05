В Одесской области мужчина в статусе СЗЧ взорвал гранату во время проверки документов
Киев • УНН
В Подольском районе полицейские остановили 52-летнего мужчину на мопеде, который оказался в СЗЧ. Он достал гранату, угрожал взрывом, в результате которого пострадали двое полицейских и сам правонарушитель.
Правоохранители Одесской области задержали в Подольском районе мужчину, самовольно покинувшего воинскую часть. Он достал гранату и начал угрожать взрывом, который впоследствии произошел. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП Украины в Одесской области.
Детали
52-летнего мужчину остановили патрульные полицейские за нарушение Правил дорожного движения во время езды на мопеде.
Во время проверки документов правоохранители выяснили, что мужчина находится в статусе СЗЧ. Далее мужчина достал гранату и начал угрожать ее применением. Через мгновение прогремел взрыв
В результате взрыва двое полицейских и сам правонарушитель получили ранения.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. После установления всех обстоятельств происшествия ему будет дана соответствующая правовая квалификация
Напомним
В Каменском на Днепропетровщине во время проверки военно-учетных документов мужчина бросил гранату в работников ТЦК и полицейского. Трое человек получили ранения, все госпитализированы.