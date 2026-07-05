В Одесской области мужчина в статусе СЗЧ взорвал гранату во время проверки документов

Правоохранители Одесской области задержали в Подольском районе мужчину, самовольно покинувшего воинскую часть. Он достал гранату и начал угрожать взрывом, который впоследствии произошел. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП Украины в Одесской области.

52-летнего мужчину остановили патрульные полицейские за нарушение Правил дорожного движения во время езды на мопеде.

Во время проверки документов правоохранители выяснили, что мужчина находится в статусе СЗЧ. Далее мужчина достал гранату и начал угрожать ее применением. Через мгновение прогремел взрыв

В результате взрыва двое полицейских и сам правонарушитель получили ранения.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. После установления всех обстоятельств происшествия ему будет дана соответствующая правовая квалификация