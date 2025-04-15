Естонія планує виробляти боєприпаси з початку 2025 року

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив про плани налагодити виробництво боєприпасів у військовому містечку Емарі на початку наступного року. Це рішення зумовлене необхідністю швидкого реагування на поточну ситуацію з безпекою.