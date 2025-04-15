Ханно Певкур висловив стурбованість можливою угодою між США і росією до 9 травня. Він закликав збільшити військову і фінансову допомогу Україні, щоб запобігти небажаному результату.
Міністри оборони країн Балтії попереджають, що перемир'я в Україні дозволить росії переозброїтись та перекинути війська до їхніх кордонів. Країни закликають НАТО не послаблювати оборону східного флангу.
Естонія надасть Україні військову допомогу на 100 млн євро, закуповуючи товари у вітчизняної оборонної промисловості. До переліку входять дрони, наземні транспортні засоби та медичне обладнання.
Міністри оборони України та Естонії підписали меморандум про військову допомогу на 2024-2027 роки. Естонія виділить 0,25% ВВП на матеріальну допомогу, IT-коаліцію та тренування українських військових.
Уряд Естонії схвалив черговий пакет військової допомоги для України, що включає техніку та боєприпаси. Загальна допомога від Естонії вже перевищила 500 млн євро, що становить 1,4% ВВП країни.
Зеленський зустрівся з міністром оборони Естонії Ханно Певкуром для обговорення військової допомоги. Естонія надасть новий пакет підтримки та розгляне можливість фінансування виробництва дронів в Україні.
Очільники Міноборони Латвії, Литви, Британії, Естонії та Швеції підтримали План перемоги України. Вони закликали посилити підтримку Києва та прискорити рух України до членства в НАТО.
Міністр оборони Естонії Ханно Певкур підтвердив зацікавленість у просуванні процесу вступу України до НАТО. Він наголосив, що членство в Альянсі є єдиною реальною гарантією безпеки для України.
Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив про зацікавленість у закупівлі української оборонної продукції. Естонія розглядає можливість придбання ракет дальньої дії, якщо Україна погодиться на експорт.
Міністр оборони Естонії заявив про плани виробляти військову продукцію для України на суму понад 100 млн євро щорічно. Естонія прагне визначити пріоритетні потреби України до 2025 року.
Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив про плани налагодити виробництво боєприпасів у військовому містечку Емарі на початку наступного року. Це рішення зумовлене необхідністю швидкого реагування на поточну ситуацію з безпекою.
Естонія надасть Україні зенітно-ракетні комплекси малої дальності типу "Містраль" та ракети для відбиття атак росії.
Європейські Служби безпеки підозрюють росію в організації підпалів і диверсійних атак на об'єкти інфраструктури по всій Європі в спробі дестабілізувати ситуацію на континенті.
Естонія має можливість закупити мільйон снарядів і ракет для української армії на суму близько 2-3 мільярдів євро, якщо союзники нададуть кошти.
Естонія планує придбати 18 французьких 155-мм самохідних артилерійських установок Caesar і побудувати новий корабель для свого флоту орієнтовною вартістю 30-40 мільйонів євро.
Естонія продовжить будувати лінію оборони на кордоні з росією, незважаючи на заяву володимира путіна про те, що він не має наміру нападати на країни НАТО.
Естонія передала Україні протитанкові ракети Javelin, боєприпаси для стрілецької зброї, транспортні засоби та водолазне спорядження в рамках нового пакету військової допомоги.
Міністри оборони ЄС домовилися виконати свою обіцянку про постачання 1 мільйона артилерійських снарядів в Україну до кінця року.