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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 21055 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 139452 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 127703 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 129423 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 127325 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 129345 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 193454 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76936 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164139 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115679 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Естонія висловила занепокоєння щодо угоди США та рф до 9 травня і закликає допомогти Україні

Ханно Певкур висловив стурбованість можливою угодою між США і росією до 9 травня. Він закликав збільшити військову і фінансову допомогу Україні, щоб запобігти небажаному результату.

Війна • 11 квітня, 08:49 • 7651 перегляди

Припинення вогню в Україні посилить загрозу з боку рф для країн Балтії - FT

Міністри оборони країн Балтії попереджають, що перемир'я в Україні дозволить росії переозброїтись та перекинути війська до їхніх кордонів. Країни закликають НАТО не послаблювати оборону східного флангу.

Політика • 30 березня, 08:53 • 142427 перегляди

Естонія надасть Україні військову допомогу ще на €100 млн

Естонія надасть Україні військову допомогу на 100 млн євро, закуповуючи товари у вітчизняної оборонної промисловості. До переліку входять дрони, наземні транспортні засоби та медичне обладнання.

Війна • 22 березня, 12:20 • 33867 перегляди

Україна та Естонія підписали оборонний меморандум: що передбачає документ

Міністри оборони України та Естонії підписали меморандум про військову допомогу на 2024-2027 роки. Естонія виділить 0,25% ВВП на матеріальну допомогу, IT-коаліцію та тренування українських військових.

Війна • 20 листопада, 20:30 • 52963 перегляди

Естонія оголосила про новий пакет військової допомоги для України: що до нього увійде

Уряд Естонії схвалив черговий пакет військової допомоги для України, що включає техніку та боєприпаси. Загальна допомога від Естонії вже перевищила 500 млн євро, що становить 1,4% ВВП країни.

Війна • 16 листопада, 12:44 • 28391 перегляди

Естонія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні: що туди увійде

Зеленський зустрівся з міністром оборони Естонії Ханно Певкуром для обговорення військової допомоги. Естонія надасть новий пакет підтримки та розгляне можливість фінансування виробництва дронів в Україні.

Війна • 11 листопада, 19:46 • 29656 перегляди

План перемоги України привітали очільники Міноборони низки країн НАТО

Очільники Міноборони Латвії, Литви, Британії, Естонії та Швеції підтримали План перемоги України. Вони закликали посилити підтримку Києва та прискорити рух України до членства в НАТО.

Війна • 17 жовтня, 11:55 • 12040 перегляди

Естонія сподівається побачити подальші кроки щодо вступу України до НАТО

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур підтвердив зацікавленість у просуванні процесу вступу України до НАТО. Він наголосив, що членство в Альянсі є єдиною реальною гарантією безпеки для України.

Політика • 17 жовтня, 09:21 • 12751 перегляди

Естонія зацікавлена у закупівлі зброї українського виробництва

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив про зацікавленість у закупівлі української оборонної продукції. Естонія розглядає можливість придбання ракет дальньої дії, якщо Україна погодиться на експорт.

Політика • 13 жовтня, 14:15 • 25230 перегляди

Естонія вироблятиме для України продукцію військового призначення

Міністр оборони Естонії заявив про плани виробляти військову продукцію для України на суму понад 100 млн євро щорічно. Естонія прагне визначити пріоритетні потреби України до 2025 року.

Війна • 1 жовтня, 14:00 • 76739 перегляди

Естонія планує виробляти боєприпаси з початку 2025 року

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив про плани налагодити виробництво боєприпасів у військовому містечку Емарі на початку наступного року. Це рішення зумовлене необхідністю швидкого реагування на поточну ситуацію з безпекою.

Війна • 18 серпня, 01:36 • 118722 перегляди

Естонія передасть Україні ЗРК "Містраль" і ракети до них

Естонія надасть Україні зенітно-ракетні комплекси малої дальності типу "Містраль" та ракети для відбиття атак росії.

Війна • 11 червня, 15:30 • 111602 перегляди

Європейські служби безпеки вважають, що серія пожеж та атак на інфраструктуру пов'язана з росією

Європейські Служби безпеки підозрюють росію в організації підпалів і диверсійних атак на об'єкти інфраструктури по всій Європі в спробі дестабілізувати ситуацію на континенті.

Новини Світу • 30 травня, 11:54 • 28024 перегляди

Естонія може придбати для української армії мільйон снарядів

Естонія має можливість закупити мільйон снарядів і ракет для української армії на суму близько 2-3 мільярдів євро, якщо союзники нададуть кошти.

Війна • 7 квітня, 09:05 • 79280 перегляди

Естонія придбає 18 САУ Caesar

Естонія планує придбати 18 французьких 155-мм самохідних артилерійських установок Caesar і побудувати новий корабель для свого флоту орієнтовною вартістю 30-40 мільйонів євро.

Новини Світу • 2 квітня, 08:20 • 22692 перегляди

Естонія продовжить будівництво лінії оборони на кордоні з росією

Естонія продовжить будувати лінію оборони на кордоні з росією, незважаючи на заяву володимира путіна про те, що він не має наміру нападати на країни НАТО.

Новини Світу • 12 лютого, 08:54 • 39748 перегляди

Javelin та боєприпаси: Естонія передала Україні новий пакет допомоги

Естонія передала Україні протитанкові ракети Javelin, боєприпаси для стрілецької зброї, транспортні засоби та водолазне спорядження в рамках нового пакету військової допомоги.

Війна • 3 лютого, 14:24 • 68922 перегляди

До кінця року ЄС передасть Україні мільйон артилерійських снарядів - глава міоборони Естонії

Міністри оборони ЄС домовилися виконати свою обіцянку про постачання 1 мільйона артилерійських снарядів в Україну до кінця року.

Війна • 31 січня, 13:27 • 31273 перегляди