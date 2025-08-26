Естонія звинувачує російське глушіння у вибуху імовірно українського дрона - Bloomberg

$41.430.15
Ексклюзив
12:42 • 8572 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
10:16 • 33360 перегляди
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
11:34 • 19691 перегляди
Уряд сьогодні оновить правила перетину кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років - Зеленський
Ексклюзив
11:32 • 33399 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
11:23 • 20069 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
26 серпня, 06:24 • 98206 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
26 серпня, 05:36 • 52018 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 52417 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 175868 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 95026 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
Вперше у Європі показали рештки давнього предка людини "Люсі"
26 серпня, 04:58 • 54299 перегляди
Невідоме явище зафіксували вночі у небі над Україною
Photo
26 серпня, 06:39 • 71208 перегляди
Акціонери банків, що виводяться з ринку змушені шукати справедливості у ЄСПЛ
08:06 • 60190 перегляди
"Спіймати на гарячому": Даррен Аронофскі зняв новий трилер з Остіном Батлером
Video
10:03 • 26571 перегляди
Вибух на російському танкері біля Чукотки: є постраждалі, пропаганда применшує значення аварії - ЦПД
10:30 • 16597 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни

Ексклюзив

12:42 • 8572 перегляди
Ексклюзив
12:42 • 8572 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам

Ексклюзив

11:32 • 33398 перегляди
Ексклюзив
11:32 • 33398 перегляди
Акціонери банків, що виводяться з ринку змушені шукати справедливості у ЄСПЛ
08:06 • 60216 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
26 серпня, 06:24 • 98206 перегляди
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осені
Photo
25 серпня, 14:18 • 152307 перегляди
Netflix скасував "Прибережжя" - один із найпопулярніших серіалів року
13:17 • 592 перегляди
"Спіймати на гарячому": Даррен Аронофскі зняв новий трилер з Остіном Батлером
Video
10:03 • 26592 перегляди
Невідоме явище зафіксували вночі у небі над Україною
Photo
26 серпня, 06:39 • 71232 перегляди
"Жадібна" Зої Кравіц: новий роман із Гаррі Стайлзом чи черговий голлівудський скандал?
Photo
25 серпня, 14:33 • 35863 перегляди
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осені
Photo
25 серпня, 14:18 • 152313 перегляди
Естонія звинувачує російське глушіння у вибуху імовірно українського дрона - Bloomberg

Київ • УНН

 • 1052 перегляди

Естонія звинувачує російське глушіння у вибуху безпілотника на своїй території. Ймовірно, це український дрон, що відхилився від курсу через електронні перешкоди росії в Балтійському регіоні.

Естонія звинувачує російське глушіння у вибуху імовірно українського дрона - Bloomberg

Естонія звинувачує російське глушіння у вибуху безпілотника на території країни. Озброєний безпілотник, який розбився в Естонії, імовірно, є українським безпілотником, який відхилився від курсу через електронні перешкоди росії в Балтійському регіоні, повідомили чиновники в Таллінні, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Уламки безпілотника, що вибухнув, були знайдені на сільськогосподарських угіддях на півдні Естонії в понеділок вдень, заявив міністр оборони країни Ханно Певкур на прес-конференції в Таллінні.

Чиновники заявили, що безпілотник, інцидент з яким вони досі розслідують і не вважають російським, міг бути застосований Україною у неділю, коли було уражено російський порт Усть-Луга на Балтійському морі.

Подібні інциденти ставалися на східному фланзі НАТО з росією, що підкреслює ризики для членів альянсу на передовій з моменту повномасштабного вторгнення москви в Україну у 2022 році. Три балтійські держави, які межують з росією, нещодавно почали бити тривогу щодо значного нарощування російської радіоелектронної війни, яка порушує роботу навігаційних систем, що використовуються дронами, а також цивільними авіалайнерами, пише видання.

Найсхідніші країни НАТО стикаються з різким зростанням радіо- та супутникових перешкод через рф 23.08.25, 15:54 • 4215 переглядiв

Минулого тижня міністр оборони Польщі звинуватив росію у провокації після того, як військовий дрон розбився та вибухнув на території Польщі. У липні бойовий дрон увійшов у повітряний простір Литви, що спричинило евакуацію високопосадовців до бункера. Потім Вільнюс звернувся до НАТО з проханням розгорнути засоби боротьби з дронами, включаючи експериментальні, на своїх кордонах з росією та білоруссю, союзницею москви.

Литва оголосила безпольотну зону вздовж частини кордону з білоруссю після вторгнення дронів21.08.25, 16:09 • 3597 переглядiв

"На жаль, неможливо виявити все, як показали інциденти в інших європейських країнах", – сказав міністр оборони Естонії на прес-конференції в Таллінні, додавши, що основним засобом боротьби з дронами Естонії наразі є винищувачі союзників НАТО, які регулярно патрулюють небо Балтики.

"Якби він упав на житловий будинок, то з високою ймовірністю завдав би пошкоджень - можливо, значних", - сказала на пресконференції керівник національної розвідки Естонії Марго Паллосон.

За словами офіційних осіб, естонські радари раніше зафіксували інший безпілотник, який упав на російський берег Чудського озера минулими вихідними, хоча й не уточнили його походження.

Юлія Шрамко

Новини Світу
Білорусь
Bloomberg News
Ханно Певкур
Bloomberg
НАТО
Балтійське море
Литва
Таллінн
Естонія
Україна
Безпілотний літальний апарат
Польща