Естонія звинувачує російське глушіння у вибуху імовірно українського дрона - Bloomberg

Естонія звинувачує російське глушіння у вибуху безпілотника на території країни. Озброєний безпілотник, який розбився в Естонії, імовірно, є українським безпілотником, який відхилився від курсу через електронні перешкоди росії в Балтійському регіоні, повідомили чиновники в Таллінні, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Уламки безпілотника, що вибухнув, були знайдені на сільськогосподарських угіддях на півдні Естонії в понеділок вдень, заявив міністр оборони країни Ханно Певкур на прес-конференції в Таллінні.

Чиновники заявили, що безпілотник, інцидент з яким вони досі розслідують і не вважають російським, міг бути застосований Україною у неділю, коли було уражено російський порт Усть-Луга на Балтійському морі.

Подібні інциденти ставалися на східному фланзі НАТО з росією, що підкреслює ризики для членів альянсу на передовій з моменту повномасштабного вторгнення москви в Україну у 2022 році. Три балтійські держави, які межують з росією, нещодавно почали бити тривогу щодо значного нарощування російської радіоелектронної війни, яка порушує роботу навігаційних систем, що використовуються дронами, а також цивільними авіалайнерами, пише видання.

Найсхідніші країни НАТО стикаються з різким зростанням радіо- та супутникових перешкод через рф

Минулого тижня міністр оборони Польщі звинуватив росію у провокації після того, як військовий дрон розбився та вибухнув на території Польщі. У липні бойовий дрон увійшов у повітряний простір Литви, що спричинило евакуацію високопосадовців до бункера. Потім Вільнюс звернувся до НАТО з проханням розгорнути засоби боротьби з дронами, включаючи експериментальні, на своїх кордонах з росією та білоруссю, союзницею москви.

Литва оголосила безпольотну зону вздовж частини кордону з білоруссю після вторгнення дронів

"На жаль, неможливо виявити все, як показали інциденти в інших європейських країнах", – сказав міністр оборони Естонії на прес-конференції в Таллінні, додавши, що основним засобом боротьби з дронами Естонії наразі є винищувачі союзників НАТО, які регулярно патрулюють небо Балтики.

"Якби він упав на житловий будинок, то з високою ймовірністю завдав би пошкоджень - можливо, значних", - сказала на пресконференції керівник національної розвідки Естонії Марго Паллосон.

За словами офіційних осіб, естонські радари раніше зафіксували інший безпілотник, який упав на російський берег Чудського озера минулими вихідними, хоча й не уточнили його походження.