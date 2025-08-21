Литва оголосила безпольотну зону вздовж частини кордону з білоруссю після вторгнення дронів
Київ • УНН
Литва, член НАТО, оголосила безпольотну зону біля столиці Вільнюса вздовж кордону з білоруссю через загрозу від безпілотників. Це дозволить збройним силам реагувати на порушення повітряного простору.
Литва, член НАТО, оголосила 90-кілометрову безпольотну зону поблизу своєї столиці вздовж кордону країни з білоруссю у відповідь на заліт дронів звідти, пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
"Це було зроблено з огляду на безпекову ситуацію та загрози для суспільства, включаючи ризики для цивільної авіації через порушення повітряного простору безпілотними літальними апаратами", – заявив речник Міністерства оборони Литви у четвер.
Безпольотна зона дозволить збройним силам Литви реагувати на порушення повітряного простору, йдеться в заяві.
Литва має спільний кордон з білоруссю, близьким союзником росії, протяжністю 679 кілометрів. Столиця Вільнюс розташована приблизно за 30 кілометрів від кордону.
Безпольотна зона була встановлена 14 серпня і простягається від землі до 3,7 кілометра, згідно з повідомленням управління аеронавігації. Літаки в цій зоні стикаються з "ризиком перехоплення та/або зіткнення у разі проникнення".
Литва звернулася до НАТО з проханням про збільшення потужностей протиповітряної оборони після того, як у липні до Литви з білорусі прилетіли та розбилися два безпілотні військові літальні апарати, ідентифіковані як дрони "Гербера", які росія будує та використовує проти України.
Під час останнього інциденту, 28 липня, дрон, озброєний 2 кг вибухівки, пролетів над Вільнюсом, перш ніж розбитися на військовому полігоні, що використовується німецькою армією, приблизно за 100 кілометрів від кордону.
Влада заявила, що дрон, ймовірно, був спрямований росією на Україну, але його дезорієнтували українські оборонні засоби, пише видання.
Ще один дрон "Гербера" прилетів до Литви з білорусі 10 липня, що призвело до того, що Гінтавтаутас Палуцкас, тодішній прем'єр-міністр, та спікер парламенту Саулюс Скверняліс були ненадовго відвезені до бомбосховищ, перш ніж влада вирішила, що дрон не становить небезпеки.
Доповнення
Польські чиновники повідомили в середу, що російський дрон розбився в полі на сході Польщі, інцидент, який міністр оборони країни назвав провокацією.
Дрон, що впав у полі в Польщі, імовірно, прилетів з білорусі - прокурор21.08.25, 11:33 • 2614 переглядiв
Згідно з повідомленням естонського управління аеронавігації, Естонія запровадила безпольотну зону вздовж усього кордону з росією з 31 липня по 25 серпня, посилаючись на "активність безпілотних літальних апаратів".