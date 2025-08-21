Литва оголосила безпольотну зону вздовж частини кордону з білоруссю після вторгнення дронів

$41.380.02
48.170.16
ukenru
Ексклюзив
12:55 • 2142 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
12:13 • 9398 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
11:27 • 4916 перегляди
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
Ексклюзив
10:22 • 12629 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
21 серпня, 07:38 • 32599 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
21 серпня, 06:16 • 42189 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
21 серпня, 05:30 • 45716 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 70412 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 174245 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46 • 72383 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+27°
3.5м/с
39%
745мм
Популярнi новини
Удар по Мукачеву: щонайменше 12 постраждалих, місцевих просять залишатися вдома21 серпня, 04:21 • 67637 перегляди
Удар рф по Львову: відомо про загиблого та двох постраждалих - ОВА21 серпня, 05:08 • 11566 перегляди
Ракетна атака рф на підприємство на Закарпатті: зруйновано склади - ОВА21 серпня, 05:21 • 50075 перегляди
Нічний удар рф спричинив затримки восьми поїздів на понад годину: список21 серпня, 06:48 • 34069 перегляди
Доручення Президента щодо здешевлення ліків залишається невиконаним – експерт10:15 • 34167 перегляди
Публікації
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
Ексклюзив
12:13 • 9386 перегляди
Доручення Президента щодо здешевлення ліків залишається невиконаним – експерт10:15 • 34670 перегляди
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя20 серпня, 12:11 • 87941 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 174233 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 140719 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Руслан Кравченко
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Європа
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo20 серпня, 12:51 • 51160 перегляди
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором20 серпня, 12:45 • 46866 перегляди
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа20 серпня, 11:47 • 46800 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"20 серпня, 09:18 • 74762 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу20 серпня, 08:11 • 90307 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Пістолет
Лікарські засоби
Гривня
Нафта

Литва оголосила безпольотну зону вздовж частини кордону з білоруссю після вторгнення дронів

Київ • УНН

 • 904 перегляди

Литва, член НАТО, оголосила безпольотну зону біля столиці Вільнюса вздовж кордону з білоруссю через загрозу від безпілотників. Це дозволить збройним силам реагувати на порушення повітряного простору.

Литва оголосила безпольотну зону вздовж частини кордону з білоруссю після вторгнення дронів

Литва, член НАТО, оголосила 90-кілометрову безпольотну зону поблизу своєї столиці вздовж кордону країни з білоруссю у відповідь на заліт дронів звідти, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

"Це було зроблено з огляду на безпекову ситуацію та загрози для суспільства, включаючи ризики для цивільної авіації через порушення повітряного простору безпілотними літальними апаратами", – заявив речник Міністерства оборони Литви у  четвер.

Безпольотна зона дозволить збройним силам Литви реагувати на порушення повітряного простору, йдеться в заяві.

Литва має спільний кордон з білоруссю, близьким союзником росії, протяжністю 679 кілометрів. Столиця Вільнюс розташована приблизно за 30 кілометрів від кордону.

Безпольотна зона була встановлена ​​14 серпня і простягається від землі до 3,7 кілометра, згідно з повідомленням управління аеронавігації. Літаки в цій зоні стикаються з "ризиком перехоплення та/або зіткнення у разі проникнення".

Литва звернулася до НАТО з проханням про збільшення потужностей протиповітряної оборони після того, як у липні до Литви з білорусі прилетіли та розбилися два безпілотні військові літальні апарати, ідентифіковані як дрони "Гербера", які росія будує та використовує проти України.

Під час останнього інциденту, 28 липня, дрон, озброєний 2 кг вибухівки, пролетів над Вільнюсом, перш ніж розбитися на військовому полігоні, що використовується німецькою армією, приблизно за 100 кілометрів від кордону.

Влада заявила, що дрон, ймовірно, був спрямований росією на Україну, але його дезорієнтували українські оборонні засоби, пише видання.

Ще один дрон "Гербера" прилетів до Литви з білорусі 10 липня, що призвело до того, що Гінтавтаутас Палуцкас, тодішній прем'єр-міністр, та спікер парламенту Саулюс Скверняліс були ненадовго відвезені до бомбосховищ, перш ніж влада вирішила, що дрон не становить небезпеки.

Доповнення

Польські чиновники повідомили в середу, що російський дрон розбився в полі на сході Польщі, інцидент, який міністр оборони країни назвав провокацією.

Дрон, що впав у полі в Польщі, імовірно, прилетів з білорусі - прокурор21.08.25, 11:33 • 2614 переглядiв

Згідно з повідомленням естонського управління аеронавігації, Естонія запровадила безпольотну зону вздовж усього кордону з росією з 31 липня по 25 серпня, посилаючись на "активність безпілотних літальних апаратів".

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Білорусь
Reuters
НАТО
Вільнюс
Литва
Німеччина
Естонія
Україна
Безпілотний літальний апарат
Польща