Литва объявила бесполетную зону вдоль части границы с беларусью после вторжения дронов
Литва, член НАТО, объявила бесполетную зону возле столицы Вильнюса вдоль границы с Беларусью из-за угрозы от беспилотников. Это позволит вооруженным силам реагировать на нарушения воздушного пространства.
Литва, член НАТО, объявила 90-километровую бесполетную зону вблизи своей столицы вдоль границы страны с беларусью в ответ на залет дронов оттуда, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
"Это было сделано с учетом ситуации с безопасностью и угроз для общества, включая риски для гражданской авиации из-за нарушения воздушного пространства беспилотными летательными аппаратами", – заявил представитель Министерства обороны Литвы в четверг.
Бесполетная зона позволит вооруженным силам Литвы реагировать на нарушения воздушного пространства, говорится в заявлении.
Литва имеет общую границу с беларусью, близким союзником россии, протяженностью 679 километров. Столица Вильнюс расположена примерно в 30 километрах от границы.
Бесполетная зона была установлена 14 августа и простирается от земли до 3,7 километра, согласно сообщению управления аэронавигации. Самолеты в этой зоне сталкиваются с "риском перехвата и/или столкновения в случае проникновения".
Литва обратилась к НАТО с просьбой об увеличении мощностей противовоздушной обороны после того, как в июле в Литву из беларуси прилетели и разбились два беспилотных военных летательных аппарата, идентифицированные как дроны "Гербера", которые россия строит и использует против Украины.
Во время последнего инцидента, 28 июля, дрон, вооруженный 2 кг взрывчатки, пролетел над Вильнюсом, прежде чем разбиться на военном полигоне, используемом немецкой армией, примерно в 100 километрах от границы.
Власти заявили, что дрон, вероятно, был направлен россией на Украину, но его дезориентировали украинские оборонные средства, пишет издание.
Еще один дрон "Гербера" прилетел в Литву из беларуси 10 июля, что привело к тому, что Гинтавтаутас Палуцкас, тогдашний премьер-министр, и спикер парламента Саулюс Сквернялис были ненадолго отвезены в бомбоубежища, прежде чем власти решили, что дрон не представляет опасности.
Дополнение
Польские чиновники сообщили в среду, что российский дрон разбился в поле на востоке Польши, инцидент, который министр обороны страны назвал провокацией.
Согласно сообщению эстонского управления аэронавигации, Эстония ввела бесполетную зону вдоль всей границы с Россией с 31 июля по 25 августа, ссылаясь на "активность беспилотных летательных аппаратов".