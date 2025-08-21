$41.380.02
Эксклюзив
12:55 • 2054 просмотра
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
Эксклюзив
12:13 • 9132 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
11:27 • 4780 просмотра
Свириденко: правительство готовит 155 школ к возвращению к офлайн-обучению и обещает горячие обеды для учеников с 1-го по 11-й классы
Эксклюзив
10:22 • 12538 просмотра
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
21 августа, 07:38 • 32423 просмотра
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
21 августа, 06:16 • 42035 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
21 августа, 05:30 • 45566 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55 • 70279 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 173975 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 09:46 • 72336 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Поручение Президента по удешевлению лекарств остается невыполненным – эксперт10:15 • 34171 просмотра
Литва объявила бесполетную зону вдоль части границы с беларусью после вторжения дронов

Киев • УНН

 • 878 просмотра

Литва, член НАТО, объявила бесполетную зону возле столицы Вильнюса вдоль границы с Беларусью из-за угрозы от беспилотников. Это позволит вооруженным силам реагировать на нарушения воздушного пространства.

Литва объявила бесполетную зону вдоль части границы с беларусью после вторжения дронов

Литва, член НАТО, объявила 90-километровую бесполетную зону вблизи своей столицы вдоль границы страны с беларусью в ответ на залет дронов оттуда, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

"Это было сделано с учетом ситуации с безопасностью и угроз для общества, включая риски для гражданской авиации из-за нарушения воздушного пространства беспилотными летательными аппаратами", – заявил представитель Министерства обороны Литвы в четверг.

Бесполетная зона позволит вооруженным силам Литвы реагировать на нарушения воздушного пространства, говорится в заявлении.

Литва имеет общую границу с беларусью, близким союзником россии, протяженностью 679 километров. Столица Вильнюс расположена примерно в 30 километрах от границы.

Бесполетная зона была установлена 14 августа и простирается от земли до 3,7 километра, согласно сообщению управления аэронавигации. Самолеты в этой зоне сталкиваются с "риском перехвата и/или столкновения в случае проникновения".

Литва обратилась к НАТО с просьбой об увеличении мощностей противовоздушной обороны после того, как в июле в Литву из беларуси прилетели и разбились два беспилотных военных летательных аппарата, идентифицированные как дроны "Гербера", которые россия строит и использует против Украины.

Во время последнего инцидента, 28 июля, дрон, вооруженный 2 кг взрывчатки, пролетел над Вильнюсом, прежде чем разбиться на военном полигоне, используемом немецкой армией, примерно в 100 километрах от границы.

Власти заявили, что дрон, вероятно, был направлен россией на Украину, но его дезориентировали украинские оборонные средства, пишет издание.

Еще один дрон "Гербера" прилетел в Литву из беларуси 10 июля, что привело к тому, что Гинтавтаутас Палуцкас, тогдашний премьер-министр, и спикер парламента Саулюс Сквернялис были ненадолго отвезены в бомбоубежища, прежде чем власти решили, что дрон не представляет опасности.

Дополнение

Польские чиновники сообщили в среду, что российский дрон разбился в поле на востоке Польши, инцидент, который министр обороны страны назвал провокацией.

Дрон, упавший в поле в Польше, вероятно, прилетел из беларуси - прокурор21.08.25, 11:33 • 2610 просмотров

Согласно сообщению эстонского управления аэронавигации, Эстония ввела бесполетную зону вдоль всей границы с Россией с 31 июля по 25 августа, ссылаясь на "активность беспилотных летательных аппаратов".

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Беларусь
Reuters
НАТО
Вильнюс
Литва
Германия
Эстония
Украина
Беспилотный летательный аппарат
Польша