Дрон, упавший в поле в Польше, вероятно, прилетел из Беларуси - прокурор

07:38 • 6414 просмотра
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
06:16 • 16896 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
05:30 • 24585 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55 • 52428 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 139822 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 09:46 • 65929 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 115200 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 08:14 • 294728 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
Эксклюзив
20 августа, 06:54 • 90526 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49 • 83919 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 139862 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 115227 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоров
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 269778 просмотра
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикини
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу
Дрон, упавший в поле в Польше, вероятно, прилетел из Беларуси - прокурор

Киев • УНН

 • 892 просмотра

Беспилотник, упавший в Польше, предварительно идентифицирован как российский дрон, который, по данным следствия, мог прилететь из Беларуси. Польша выразила протест России из-за нарушения воздушного пространства.

Дрон, упавший в поле в Польше, вероятно, прилетел из Беларуси - прокурор

Дрон, упавший накануне на кукурузное поле на востоке Польши, по данным предварительного расследования, вероятно, прилетел из Беларуси, сообщает PAP, пишет УНН.

Детали

Во вторник вечером летающий объект упал и взорвался на кукурузном поле недалеко от села Осины Луковского повета Люблинского воеводства. Вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил в среду, что упавший недалеко от Осинов объект был российским беспилотником. По словам министра, это провокация со стороны Российской Федерации, которая произошла в критический момент мирных переговоров по войне РФ против Украины.

Гжегож Трусевич, глава районной прокуратуры в Люблине, объявил в четверг на брифинге, что расследование на месте происшествия возобновлено. На месте уже находятся шесть прокуроров и около 150 представителей других служб, включая военных. В четверг зона поиска будет расширена за счет пятого сектора, охватывающего несколько гектаров.

"Сегодня мы прежде всего опишем обнаруженные нами на данный момент предметы", - сказал Трусевич.

"Мы также сосредоточимся на эпицентре взрыва, чтобы тщательно изучить не только то, что было видно, но и то, что может быть скрыто под землей, особенно если там находилось электронное устройство, пригодное для дальнейшего изучения", - отметил он.

Прокурор Трусевич сообщил, что в среду им удалось опросить еще трех жителей близлежащих городов, которые видели и слышали летящий объект.

Судя по имеющимся у нас записям, существует очень высокая вероятность того, что объект, вероятно, прилетел из Беларуси

- сказал прокурор.

Одна из версий, которую рассматривают следователи, - это столкновение дрона с находящимися неподалеку линиями электропередачи. Прокуратура зафиксировала три линии электропередачи со "следами новых повреждений".

Вчера следователям удалось осмотреть участок земли в эпицентре взрыва, который теперь будет исследован на наличие взрывчатых веществ. Люблинская прокуратура расследует взрыв в районе Осинов.

Трусевич заявил на пресс-конференции в среду, что на кукурузном поле разбился "большой военный беспилотник" с надписями на двигателе, "вероятно, на корейском языке". Он сообщил, что следователи собрали значительный объем доказательств и опросили около 10 человек. Он призвал жителей, имеющих информацию об инциденте или видеозаписи, обратиться в полицию или военную полицию.

Вице-премьер и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский написал в среду, что очередное нарушение польского воздушного пространства с востока подтверждает, что важнейшей миссией Польши в отношении НАТО является защита собственной территории. Министерство иностранных дел направило ноту протеста России в связи с нарушением воздушного пространства Польши.

Польша направит России ноту протеста из-за падения российского беспилотника на территории страны

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Беларусь
Радослав Сикорский
НАТО
Люблин
Владислав Косиняк-Камыш
Украина
Беспилотный летательный аппарат
Польша