Дрон, упавший в поле в Польше, вероятно, прилетел из Беларуси - прокурор

Дрон, упавший накануне на кукурузное поле на востоке Польши, по данным предварительного расследования, вероятно, прилетел из Беларуси, сообщает PAP, пишет УНН.

Детали

Во вторник вечером летающий объект упал и взорвался на кукурузном поле недалеко от села Осины Луковского повета Люблинского воеводства. Вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил в среду, что упавший недалеко от Осинов объект был российским беспилотником. По словам министра, это провокация со стороны Российской Федерации, которая произошла в критический момент мирных переговоров по войне РФ против Украины.

Гжегож Трусевич, глава районной прокуратуры в Люблине, объявил в четверг на брифинге, что расследование на месте происшествия возобновлено. На месте уже находятся шесть прокуроров и около 150 представителей других служб, включая военных. В четверг зона поиска будет расширена за счет пятого сектора, охватывающего несколько гектаров.

"Сегодня мы прежде всего опишем обнаруженные нами на данный момент предметы", - сказал Трусевич.

"Мы также сосредоточимся на эпицентре взрыва, чтобы тщательно изучить не только то, что было видно, но и то, что может быть скрыто под землей, особенно если там находилось электронное устройство, пригодное для дальнейшего изучения", - отметил он.

Прокурор Трусевич сообщил, что в среду им удалось опросить еще трех жителей близлежащих городов, которые видели и слышали летящий объект.

Судя по имеющимся у нас записям, существует очень высокая вероятность того, что объект, вероятно, прилетел из Беларуси - сказал прокурор.

Одна из версий, которую рассматривают следователи, - это столкновение дрона с находящимися неподалеку линиями электропередачи. Прокуратура зафиксировала три линии электропередачи со "следами новых повреждений".

Вчера следователям удалось осмотреть участок земли в эпицентре взрыва, который теперь будет исследован на наличие взрывчатых веществ. Люблинская прокуратура расследует взрыв в районе Осинов.

Трусевич заявил на пресс-конференции в среду, что на кукурузном поле разбился "большой военный беспилотник" с надписями на двигателе, "вероятно, на корейском языке". Он сообщил, что следователи собрали значительный объем доказательств и опросили около 10 человек. Он призвал жителей, имеющих информацию об инциденте или видеозаписи, обратиться в полицию или военную полицию.

Вице-премьер и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский написал в среду, что очередное нарушение польского воздушного пространства с востока подтверждает, что важнейшей миссией Польши в отношении НАТО является защита собственной территории. Министерство иностранных дел направило ноту протеста России в связи с нарушением воздушного пространства Польши.

