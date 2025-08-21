Дрон, упавший в поле в Польше, вероятно, прилетел из Беларуси - прокурор
Киев • УНН
Беспилотник, упавший в Польше, предварительно идентифицирован как российский дрон, который, по данным следствия, мог прилететь из Беларуси. Польша выразила протест России из-за нарушения воздушного пространства.
Дрон, упавший накануне на кукурузное поле на востоке Польши, по данным предварительного расследования, вероятно, прилетел из Беларуси, сообщает PAP, пишет УНН.
Детали
Во вторник вечером летающий объект упал и взорвался на кукурузном поле недалеко от села Осины Луковского повета Люблинского воеводства. Вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил в среду, что упавший недалеко от Осинов объект был российским беспилотником. По словам министра, это провокация со стороны Российской Федерации, которая произошла в критический момент мирных переговоров по войне РФ против Украины.
Гжегож Трусевич, глава районной прокуратуры в Люблине, объявил в четверг на брифинге, что расследование на месте происшествия возобновлено. На месте уже находятся шесть прокуроров и около 150 представителей других служб, включая военных. В четверг зона поиска будет расширена за счет пятого сектора, охватывающего несколько гектаров.
"Сегодня мы прежде всего опишем обнаруженные нами на данный момент предметы", - сказал Трусевич.
"Мы также сосредоточимся на эпицентре взрыва, чтобы тщательно изучить не только то, что было видно, но и то, что может быть скрыто под землей, особенно если там находилось электронное устройство, пригодное для дальнейшего изучения", - отметил он.
Прокурор Трусевич сообщил, что в среду им удалось опросить еще трех жителей близлежащих городов, которые видели и слышали летящий объект.
Судя по имеющимся у нас записям, существует очень высокая вероятность того, что объект, вероятно, прилетел из Беларуси
Одна из версий, которую рассматривают следователи, - это столкновение дрона с находящимися неподалеку линиями электропередачи. Прокуратура зафиксировала три линии электропередачи со "следами новых повреждений".
Вчера следователям удалось осмотреть участок земли в эпицентре взрыва, который теперь будет исследован на наличие взрывчатых веществ. Люблинская прокуратура расследует взрыв в районе Осинов.
Трусевич заявил на пресс-конференции в среду, что на кукурузном поле разбился "большой военный беспилотник" с надписями на двигателе, "вероятно, на корейском языке". Он сообщил, что следователи собрали значительный объем доказательств и опросили около 10 человек. Он призвал жителей, имеющих информацию об инциденте или видеозаписи, обратиться в полицию или военную полицию.
Вице-премьер и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский написал в среду, что очередное нарушение польского воздушного пространства с востока подтверждает, что важнейшей миссией Польши в отношении НАТО является защита собственной территории. Министерство иностранных дел направило ноту протеста России в связи с нарушением воздушного пространства Польши.
