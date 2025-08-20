Польша направит России ноту протеста из-за падения российского беспилотника на территории страны
Киев • УНН
Польша направит России ноту протеста после падения российского беспилотника-имитатора на ее территории. Этот беспилотник был приманкой без боевой части, предназначенной для отвлечения ПВО.
Министерство иностранных дел Польши направит России ноту протеста из-за падения российского беспилотника-имитатора на территории Польши этой ночью, передает УНН.
Детали
Очередное нарушение нашего воздушного пространства с востока подтверждает, что важнейшей миссией Польши в отношении НАТО является защита собственной территории. Министерство иностранных дел объявит протест против виновника
Представитель МИД Польши Павел Вронский в комментарии TVN24 подчеркнул, что нота протеста содержит "описание случая, протест, призыв воздержаться от такого рода поведения".
Из опыта, поскольку такие ноты уже вручались, мы знаем, ибо помним это из прошлого, что Россия в целом считает, что это не протест, направленный против них, поскольку они не признают никаких объектов, приземляющихся на территории Польши
Заместитель оперативного командующего Вооруженных сил Польши генерал Дариуш Малиновский отметил, что по оценке, это был так называемый беспилотник-приманка, беспилотник-приманка, который не нес боеголовки, но имел самоликвидирующуюся боеголовку.
Немедленно подняли вертолеты, чтобы проверить, не произошло ли в этом районе дополнительных взрывов или не было ли мест, характерных для авиакатастроф или ударов дронов. Таких мест не было обнаружено. В настоящее время наземные группы проводят интенсивные действия с целью поиска остатков этого дрона. Этот дрон был спроектирован так, чтобы его было очень трудно обнаружить. Вероятно, он летел очень низко, чтобы обойти наше радиолокационное поле. На сегодняшний день мы можем предоставить только такую информацию
Напомним
В польских Осинах произошел ночной взрыв, найдены обломки неизвестного объекта. Министр обороны Польши рассматривает три версии: российский дрон, контрабандный беспилотник или саботаж.
Позже стало известно, что неизвестный объект, упавший и взорвавшийся в Польше, оказался военным беспилотником без боевой части. Вероятно, это была приманка, предназначенная для отвлечения систем противовоздушной обороны.