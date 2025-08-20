Польша направит России ноту протеста из-за падения российского беспилотника на территории страны

$41.360.10
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
11:22
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
20 августа, 09:46
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
20 августа, 09:29
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 08:14
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоров
20 августа, 06:54
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
19 августа, 12:13
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
19 августа, 12:09
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Популярные новости
Спецпредставитель Трампа Уиткофф утверждает, что россияне "почти сразу" пошли на уступки на саммите на Аляске
20 августа, 07:31
Белый дом рассматривает Будапешт для мирных переговоров Зеленского с путиным - Politico
20 августа, 07:40
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу
20 августа, 08:11
Сегодня ВР будет голосовать за Defence City: нардеп Вениславский призвал включить авиацию в инициативу
20 августа, 08:52
20 августа, 08:52 • 31475 просмотра
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"
20 августа, 09:18
публикации
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию12:11 • 15059 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
11:22 • 24563 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 09:29 • 41055 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto20 августа, 08:14 • 163843 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
19 августа, 12:13 • 195942 просмотра
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикини
12:51
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором
12:45
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа
11:47
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"
20 августа, 09:18
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу
20 августа, 08:11
Польша направит России ноту протеста из-за падения российского беспилотника на территории страны

Киев • УНН

 • 48 просмотра

Польша направит России ноту протеста после падения российского беспилотника-имитатора на ее территории. Этот беспилотник был приманкой без боевой части, предназначенной для отвлечения ПВО.

Польша направит России ноту протеста из-за падения российского беспилотника на территории страны

Министерство иностранных дел Польши направит России ноту протеста из-за падения российского беспилотника-имитатора на территории Польши этой ночью, передает УНН.

Детали

Очередное нарушение нашего воздушного пространства с востока подтверждает, что важнейшей миссией Польши в отношении НАТО является защита собственной территории. Министерство иностранных дел объявит протест против виновника

- написал глава МИД Польши Радослав Сикорский в Х.

Представитель МИД Польши Павел Вронский в комментарии TVN24 подчеркнул, что нота протеста содержит "описание случая, протест, призыв воздержаться от такого рода поведения".

Из опыта, поскольку такие ноты уже вручались, мы знаем, ибо помним это из прошлого, что Россия в целом считает, что это не протест, направленный против них, поскольку они не признают никаких объектов, приземляющихся на территории Польши

- сказал Вронский.

Заместитель оперативного командующего Вооруженных сил Польши генерал Дариуш Малиновский отметил, что по оценке, это был так называемый беспилотник-приманка, беспилотник-приманка, который не нес боеголовки, но имел самоликвидирующуюся боеголовку.

Немедленно подняли вертолеты, чтобы проверить, не произошло ли в этом районе дополнительных взрывов или не было ли мест, характерных для авиакатастроф или ударов дронов. Таких мест не было обнаружено. В настоящее время наземные группы проводят интенсивные действия с целью поиска остатков этого дрона. Этот дрон был спроектирован так, чтобы его было очень трудно обнаружить. Вероятно, он летел очень низко, чтобы обойти наше радиолокационное поле. На сегодняшний день мы можем предоставить только такую информацию

- сказал Малиновский. 

Напомним

В польских Осинах произошел ночной взрыв, найдены обломки неизвестного объекта. Министр обороны Польши рассматривает три версии: российский дрон, контрабандный беспилотник или саботаж.

Позже стало известно, что неизвестный объект, упавший и взорвавшийся в Польше, оказался военным беспилотником без боевой части. Вероятно, это была приманка, предназначенная для отвлечения систем противовоздушной обороны.

Павел Башинский

Новости Мира