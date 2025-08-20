Вибух стався вночі у полі на сході Польщі: у Міноборони не виключають російський дрон, але не фіксували порушень авіапростору

PAP

Вибух стався вночі в Осінах Люблінського воєводства у Польщі. Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що "найімовірніше, ідеться про безпілотник, який розбився", і усі служби розслідують кожен із трьох сценаріїв - чи то російський дрон, контрабандний дрон, чи акт саботажу, пише УНН з посиланням на RMF24.

Найімовірніше, йдеться про безпілотник, який розбився. Він поки що не має жодних ознак, які б вказували на військовий характер - заявив сьогодні вранці міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш про вибух невпізнаного об’єкта в Осінах.

Деталі

У вівторок увечері жителі села Осіни Луківського повіту Люблінського воєводства у Польщі повідомили, що чули "вибух", що супроводжувався "спалахом". Поліцейські, направлені на місце події, виявили "розкидані, обгорілі металеві та пластикові елементи" на кукурудзяному полі. Описуючи місце події, старший сержант Марцін Йозвік з Луківського повітового управління поліції в інтерв'ю RMF FM наголосив, що "типового кратера від бомби" немає. Є місце, де качани кукурудзи зламані, відірвані та частково обгорілі, додав він.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав; вибух розбив вікна щонайменше в одному сусідньому будинку. У заяві, опублікованій до 9:00 за місцевим часом, Оперативне командування Збройних сил Польщі заявило, що "минулої ночі не було зафіксовано жодних порушень повітряного простору Польщі ні з боку України, ні з боку білорусі". Виявлений об'єкт, за попередніми оцінками, був частиною старого двигуна з пропелером.

Міністр національної оборони Польщі розглянув три гіпотези

Владислав Косиняк-Камиш розповів про інцидент на ранковій прес-конференції в Мінську Мазовецькому. Міністр національної оборони заявив, що "найімовірніше, йдеться про безпілотник, який розбився". Він додав, що зараз проводиться піротехнічний аналіз, щоб визначити, чи це був військовий дрон, чи той, що використовувався для контрабанди.

На ньому, як вказано, поки що немає жодних ознак, які б вказували на військовий характер, тому не можна виключати, що це може бути контрабандний дрон. Також не слід виключати те, що мало місце і в інших країнах – акт саботажу, тобто дії, пов'язані з диверсією або саботажем на території Польщі, – додав він, обговорюючи три гіпотези нічного вибуху в Люблінському воєводстві.

Міністр національної оборони наголосив, що поліція, військова поліція, війська територіальної оборони та оперативні сили докладають інтенсивних зусиль для пошуку та забезпечення безпеки всієї території; також задіяні гелікоптери та безпілотні літальні апарати. Він додав, що розслідування - це "питання кількох годин". "Наразі усі служби розслідують кожен із цих трьох сценаріїв - чи то російський дрон, контрабандний дрон, чи акт саботажу, який міг бути скоєний на території Польщі", – наголосив він.

"Щодо звіту оперативного командира щодо повітряного простору, (...) радіолокаційні системи, згідно з попереднім аналізом, не зафіксували жодних порушень повітряного простору", – сказав Владислав Косіняк-Камиш, додавши, що це буде додатково перевірено.