Вибух стався вночі у полі на сході Польщі: у Міноборони не виключають російський дрон, але не фіксували порушень авіапростору

Ексклюзив
09:46 • 1036 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
09:29 • 6366 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
08:52 • 7496 перегляди
Сьогодні ВР голосуватиме за Defence City: нардеп Веніславський закликав включити авіацію до ініціативи
08:14 • 38247 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовин
Ексклюзив
06:54 • 20503 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
06:49 • 23151 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 24771 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 133921 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 117273 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 108004 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
окупанти посилили фільтрацію в Криму під приводом міграційних перевірок - ЦНС
20 серпня, 00:13
Велика Британія протестувала підводний дрон, яким керували з іншого кінця світу
20 серпня, 02:03
Політика умиротворення не принесе Трампу Нобелівську премію миру - Сенатор Блюменталь
20 серпня, 02:28
Шмигаль відвідав Харківщину та зустрівся з військовими: що відомо
20 серпня, 02:29
Іммігрантів в США перевірятимуть на "антиамериканізм"
20 серпня, 02:53
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
09:29 • 6420 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto08:14 • 38373 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 133982 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 117325 перегляди
Рада підтримала в першому читанні скандальний законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів19 серпня, 11:42 • 79601 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Стів Віткофф
Емманюель Макрон
Скотт Бессент
Україна
Сполучені Штати Америки
Вашингтон
Білий дім
Європа
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім'я "Аполлонія"
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу
92-річна зірка серіалу "Династія" Джоан Коллінз показала себе в купальнику та заінтригувала новими планами
Українка зі Львова стала винною принцесою в Німеччині
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф
Безпілотний літальний апарат
Долар США
Fox News
Нафта
Шахед-136

Вибух стався вночі у полі на сході Польщі: у Міноборони не виключають російський дрон, але не фіксували порушень авіапростору

Київ • УНН

 • 96 перегляди

У польських Осінах стався нічний вибух, знайдено уламки невідомого об'єкта. Міністр оборони Польщі розглядає три версії: російський дрон, контрабандний безпілотник або саботаж.

Вибух стався вночі у полі на сході Польщі: у Міноборони не виключають російський дрон, але не фіксували порушень авіапростору
PAP

Вибух стався вночі в Осінах Люблінського воєводства у Польщі. Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що "найімовірніше, ідеться про безпілотник, який розбився", і усі служби розслідують кожен із трьох сценаріїв - чи то російський дрон, контрабандний дрон, чи акт саботажу, пише УНН з посиланням на RMF24.

Найімовірніше, йдеться про безпілотник, який розбився. Він поки що не має жодних ознак, які б вказували на військовий характер

- заявив сьогодні вранці міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш про вибух невпізнаного об’єкта в Осінах.

Деталі

У вівторок увечері жителі села Осіни Луківського повіту Люблінського воєводства у Польщі повідомили, що чули "вибух", що супроводжувався "спалахом". Поліцейські, направлені на місце події, виявили "розкидані, обгорілі металеві та пластикові елементи" на кукурудзяному полі. Описуючи місце події, старший сержант Марцін Йозвік з Луківського повітового управління поліції в інтерв'ю RMF FM наголосив, що "типового кратера від бомби" немає. Є місце, де качани кукурудзи зламані, відірвані та частково обгорілі, додав він.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав; вибух розбив вікна щонайменше в одному сусідньому будинку. У заяві, опублікованій до 9:00 за місцевим часом, Оперативне командування Збройних сил Польщі заявило, що "минулої ночі не було зафіксовано жодних порушень повітряного простору Польщі ні з боку України, ні з боку білорусі". Виявлений об'єкт, за попередніми оцінками, був частиною старого двигуна з пропелером.

Міністр національної оборони Польщі розглянув три гіпотези

Владислав Косиняк-Камиш розповів про інцидент на ранковій прес-конференції в Мінську Мазовецькому. Міністр національної оборони заявив, що "найімовірніше, йдеться про безпілотник, який розбився". Він додав, що зараз проводиться піротехнічний аналіз, щоб визначити, чи це був військовий дрон, чи той, що використовувався для контрабанди.

На ньому, як вказано, поки що немає жодних ознак, які б вказували на військовий характер, тому не можна виключати, що це може бути контрабандний дрон. Також не слід виключати те, що мало місце і в інших країнах – акт саботажу, тобто дії, пов'язані з диверсією або саботажем на території Польщі, – додав він, обговорюючи три гіпотези нічного вибуху в Люблінському воєводстві.

Міністр національної оборони наголосив, що поліція, військова поліція, війська територіальної оборони та оперативні сили докладають інтенсивних зусиль для пошуку та забезпечення безпеки всієї території; також задіяні гелікоптери та безпілотні літальні апарати. Він додав, що розслідування - це "питання кількох годин". "Наразі усі служби розслідують кожен із цих трьох сценаріїв - чи то російський дрон, контрабандний дрон, чи акт саботажу, який міг бути скоєний на території Польщі", – наголосив він.

"Щодо звіту оперативного командира щодо повітряного простору, (...) радіолокаційні системи, згідно з попереднім аналізом, не зафіксували жодних порушень повітряного простору", – сказав Владислав Косіняк-Камиш, додавши, що це буде додатково перевірено.

Юлія Шрамко

Новини Світу
Білорусь
Владислав Косіняк-Камиш
Україна
Безпілотний літальний апарат
Польща