Взрыв произошел ночью в поле на востоке Польши: в Минобороны не исключают российский дрон, но не фиксировали нарушений авиапространства

09:46
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
09:29
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
08:52
Сегодня ВР будет голосовать за Defence City: нардеп Вениславский призвал включить авиацию в инициативу
08:14
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
06:54
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
06:49
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
19 августа, 12:13
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
19 августа, 12:09
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
19 августа, 11:23
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Оккупанты усилили фильтрацию в Крыму под предлогом миграционных проверок - ЦНС
20 августа, 00:13
Великобритания протестировала подводный дрон, которым управляли с другого конца света
20 августа, 02:03
Политика умиротворения не принесет Трампу Нобелевскую премию мира - Сенатор Блюменталь
20 августа, 02:28
Шмыгаль посетил Харьковскую область и встретился с военными: что известно
20 августа, 02:29
Иммигрантов в США будут проверять на «антиамериканизм»
20 августа, 02:53
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
09:29
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоров
08:14
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
19 августа, 12:13
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
19 августа, 12:09
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
19 августа, 11:23
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"
09:18
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу
08:11
92-летняя звезда сериала "Династия" Джоан Коллинз показала себя в купальнике и заинтриговала новыми планами
19 августа, 17:03
Украинка из Львова стала винной принцессой в Германии
19 августа, 10:46
Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф
19 августа, 05:54
Взрыв произошел ночью в поле на востоке Польши: в Минобороны не исключают российский дрон, но не фиксировали нарушений авиапространства

Киев • УНН

 • 388 просмотра

В польских Осинах произошел ночной взрыв, найдены обломки неизвестного объекта. Министр обороны Польши рассматривает три версии: российский дрон, контрабандный беспилотник или саботаж.

Взрыв произошел ночью в поле на востоке Польши: в Минобороны не исключают российский дрон, но не фиксировали нарушений авиапространства

Взрыв произошел ночью в Осинах Люблинского воеводства в Польше. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что "скорее всего, речь идет о разбившемся беспилотнике", и все службы расследуют каждый из трех сценариев - будь-то российский дрон, контрабандный дрон или акт саботажа, пишет УНН со ссылкой на RMF24.

Скорее всего, речь идет о разбившемся беспилотнике. Он пока не имеет никаких признаков, указывающих на военный характер

- заявил сегодня утром министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш о взрыве неопознанного объекта в Осинах.

Детали

Во вторник вечером жители села Осины Луковского повета Люблинского воеводства в Польше сообщили, что слышали "взрыв", сопровождавшийся "вспышкой". Полицейские, направленные на место происшествия, обнаружили "разбросанные, обгоревшие металлические и пластиковые элементы" на кукурузном поле. Описывая место происшествия, старший сержант Марцин Юзвик из Луковского поветского управления полиции в интервью RMF FM подчеркнул, что "типичного кратера от бомбы" нет. Есть место, где початки кукурузы сломаны, оторваны и частично обгорели, добавил он.

В результате инцидента никто не пострадал; взрыв разбил окна как минимум в одном соседнем доме. В заявлении, опубликованном до 9:00 по местному времени, Оперативное командование Вооруженных сил Польши заявило, что "прошлой ночью не было зафиксировано никаких нарушений воздушного пространства Польши ни со стороны Украины, ни со стороны беларуси". Обнаруженный объект, по предварительным оценкам, был частью старого двигателя с пропеллером.

Министр национальной обороны Польши рассмотрел три гипотезы

Владислав Косиняк-Камыш рассказал об инциденте на утренней пресс-конференции в Минске-Мазовецком. Министр национальной обороны заявил, что "скорее всего, речь идет о разбившемся беспилотнике". Он добавил, что сейчас проводится пиротехнический анализ, чтобы определить, был ли это военный дрон или тот, что использовался для контрабанды.

На нем, как указано, пока нет никаких признаков, указывающих на военный характер, поэтому нельзя исключать, что это может быть контрабандный дрон. Также не следует исключать то, что имело место и в других странах – акт саботажа, то есть действия, связанные с диверсией или саботажем на территории Польши, – добавил он, обсуждая три гипотезы ночного взрыва в Люблинском воеводстве.

Министр национальной обороны подчеркнул, что полиция, военная полиция, войска территориальной обороны и оперативные силы прилагают интенсивные усилия для поиска и обеспечения безопасности всей территории; также задействованы вертолеты и беспилотные летательные аппараты. Он добавил, что расследование - это "вопрос нескольких часов". "Сейчас все службы расследуют каждый из этих трех сценариев - российский ли это дрон, контрабандный дрон или акт саботажа, который мог быть совершен на территории Польши", – подчеркнул он.

"Что касается отчета оперативного командира по воздушному пространству, (...) радиолокационные системы, согласно предварительному анализу, не зафиксировали никаких нарушений воздушного пространства", – сказал Владислав Косиняк-Камыш, добавив, что это будет дополнительно проверено.

Юлия Шрамко

Новости Мира
Беларусь
Владислав Косиняк-Камыш
Украина
Беспилотный летательный аппарат
Польша