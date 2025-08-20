Взрыв произошел ночью в поле на востоке Польши: в Минобороны не исключают российский дрон, но не фиксировали нарушений авиапространства

Взрыв произошел ночью в Осинах Люблинского воеводства в Польше. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что "скорее всего, речь идет о разбившемся беспилотнике", и все службы расследуют каждый из трех сценариев - будь-то российский дрон, контрабандный дрон или акт саботажа, пишет УНН со ссылкой на RMF24.

Скорее всего, речь идет о разбившемся беспилотнике. Он пока не имеет никаких признаков, указывающих на военный характер - заявил сегодня утром министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш о взрыве неопознанного объекта в Осинах.

Детали

Во вторник вечером жители села Осины Луковского повета Люблинского воеводства в Польше сообщили, что слышали "взрыв", сопровождавшийся "вспышкой". Полицейские, направленные на место происшествия, обнаружили "разбросанные, обгоревшие металлические и пластиковые элементы" на кукурузном поле. Описывая место происшествия, старший сержант Марцин Юзвик из Луковского поветского управления полиции в интервью RMF FM подчеркнул, что "типичного кратера от бомбы" нет. Есть место, где початки кукурузы сломаны, оторваны и частично обгорели, добавил он.

В результате инцидента никто не пострадал; взрыв разбил окна как минимум в одном соседнем доме. В заявлении, опубликованном до 9:00 по местному времени, Оперативное командование Вооруженных сил Польши заявило, что "прошлой ночью не было зафиксировано никаких нарушений воздушного пространства Польши ни со стороны Украины, ни со стороны беларуси". Обнаруженный объект, по предварительным оценкам, был частью старого двигателя с пропеллером.

Министр национальной обороны Польши рассмотрел три гипотезы

Владислав Косиняк-Камыш рассказал об инциденте на утренней пресс-конференции в Минске-Мазовецком. Министр национальной обороны заявил, что "скорее всего, речь идет о разбившемся беспилотнике". Он добавил, что сейчас проводится пиротехнический анализ, чтобы определить, был ли это военный дрон или тот, что использовался для контрабанды.

На нем, как указано, пока нет никаких признаков, указывающих на военный характер, поэтому нельзя исключать, что это может быть контрабандный дрон. Также не следует исключать то, что имело место и в других странах – акт саботажа, то есть действия, связанные с диверсией или саботажем на территории Польши, – добавил он, обсуждая три гипотезы ночного взрыва в Люблинском воеводстве.

Министр национальной обороны подчеркнул, что полиция, военная полиция, войска территориальной обороны и оперативные силы прилагают интенсивные усилия для поиска и обеспечения безопасности всей территории; также задействованы вертолеты и беспилотные летательные аппараты. Он добавил, что расследование - это "вопрос нескольких часов". "Сейчас все службы расследуют каждый из этих трех сценариев - российский ли это дрон, контрабандный дрон или акт саботажа, который мог быть совершен на территории Польши", – подчеркнул он.

"Что касается отчета оперативного командира по воздушному пространству, (...) радиолокационные системы, согласно предварительному анализу, не зафиксировали никаких нарушений воздушного пространства", – сказал Владислав Косиняк-Камыш, добавив, что это будет дополнительно проверено.