США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовин
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Сьогодні ВР голосуватиме за Defence City: нардеп Веніславський закликав включити авіацію до ініціативи
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Польща направить росії ноту протесту через падіння російського безпілотника на території країни

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Польща направить росії ноту протесту після падіння російського безпілотника-імітатора на її території. Цей безпілотник був приманкою без бойової частини, призначеною для відволікання ППО.

Польща направить росії ноту протесту через падіння російського безпілотника на території країни

Міністерство закордонних справ Польщі направить росії ноту протесту через падіння російського безпілотника-імітатора на території Польщі цієї ночі, передає УНН.

Деталі

Чергове порушення нашого повітряного простору зі сходу підтверджує, що найважливішою місією Польщі щодо НАТО є захист власної території. Міністерство закордонних справ оголосить протест проти винуватця

- написав глава МЗС Польщі Радослав Сікорський в Х.

Речник МЗС Польщі Павел Вронський в коментарі TVN24 наголосив, що нота протесту містить "опис випадку, протест, заклик утриматися від такого роду поведінки".

З досвіду, оскільки такі ноти вже вручалися, ми знаємо, бо пам'ятаємо це з минулого, що росія загалом вважає, що це не протест, спрямований проти них, оскільки вони не визнають жодних об'єктів, які приземляються на території Польщі

- сказав Вронський.

Заступник оперативного командувача Збройних сил Польщі генерал Даріуш Маліновський зазначив, що за оцінкою, це був так званий безпілотник-приманка, безпілотник-приманка, який не ніс боєголовки, але мав самознищувальну боєголовку.

Негайно підняли вертольоти, щоб перевірити, чи не відбулося в цьому районі додаткових вибухів або чи не було місць, характерних для авіакатастроф або ударів дронів. Таких місць не було виявлено. В даний час наземні групи проводять інтенсивні дії з метою пошуку решток цього дрона. Цей дрон був спроектований так, щоб його було дуже важко виявити. Ймовірно, він летів дуже низько, щоб обійти наше радіолокаційне поле. На сьогоднішній день ми можемо надати лише таку інформацію

- сказав Маліновський. 

Нагадаємо

У польських Осінах стався нічний вибух, знайдено уламки невідомого об'єкта. Міністр оборони Польщі розглядає три версії: російський дрон, контрабандний безпілотник або саботаж.

Пізніше стало відомо, що невідомий об'єкт, що впав і вибухнув у Польщі, виявився військовим безпілотником без бойової частини. Ймовірно, це була приманка, призначена для відволікання систем протиповітряної оборони.

Павло Башинський

