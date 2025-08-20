На сході Польщі у полі впав і вибухнув військовий дрон-приманка без бойової частини - PAP
Невідомий об'єкт, що впав і вибухнув у Польщі, виявився військовим безпілотником без бойової частини. Ймовірно, це була приманка, призначена для відволікання систем протиповітряної оборони.
Об'єкт, який упав і вибухнув поблизу села Осіни в Люблінському воєводстві на схожі Польщі, неподалік від кордону з Україною, був військовим безпілотником, але без бойової частини, найімовірніше, це була приманка, з посиланням на джерело, близьке до Міністерства оборони країни у середу повідомило PAP, пише УНН.
Деталі
Невідомий об'єкт упав і вибухнув на кукурудзяному полі поблизу Осін у Луківському повіті Люблінського воєводства.
Як неофіційно стало відомо PAP з джерел, близьких до Міністерства національної оборони Польщі, "об'єкт був військовим безпілотником, але без бойової частини, що містив лише невелику кількість вибухівки".
Як зазначає видання, "безпілотник, найімовірніше, був так званою приманкою - безпілотником, метою якого є втручання в системи протиповітряної оборони та відволікання їхньої уваги від суто бойових безпілотників".
