На сході Польщі у полі впав і вибухнув військовий дрон-приманка без бойової частини - PAP

$41.360.10
48.320.15
ukenru
Ексклюзив
11:22 • 5560 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
09:46 • 9106 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
09:29 • 18457 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
08:14 • 79649 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
06:54 • 33358 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
06:49 • 34701 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 34775 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 154478 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 134160 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 119105 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
3.7м/с
35%
746мм
Популярнi новини
Політика умиротворення не принесе Трампу Нобелівську премію миру - Сенатор Блюменталь20 серпня, 02:28 • 41755 перегляди
Шмигаль відвідав Харківщину та зустрівся з військовими: що відомоPhoto20 серпня, 02:29 • 32507 перегляди
Іммігрантів в США перевірятимуть на "антиамериканізм"20 серпня, 02:53 • 35153 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу08:11 • 21449 перегляди
Сьогодні ВР голосуватиме за Defence City: нардеп Веніславський закликав включити авіацію до ініціативи
Ексклюзив
08:52 • 16029 перегляди
Публікації
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя12:11 • 144 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
11:22 • 5560 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
09:29 • 18457 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto08:14 • 79649 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 154478 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віктор Орбан
Емманюель Макрон
Лев XIV
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Європа
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа11:47 • 642 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"09:18 • 13432 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу08:11 • 21632 перегляди
92-річна зірка серіалу "Династія" Джоан Коллінз показала себе в купальнику та заінтригувала новими планамиPhoto19 серпня, 17:03 • 34689 перегляди
Українка зі Львова стала винною принцесою в Німеччині19 серпня, 10:46 • 68799 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Fox News
Долар США
Лікарські засоби
Гривня

На сході Польщі у полі впав і вибухнув військовий дрон-приманка без бойової частини - PAP

Київ • УНН

 • 266 перегляди

Невідомий об'єкт, що впав і вибухнув у Польщі, виявився військовим безпілотником без бойової частини. Ймовірно, це була приманка, призначена для відволікання систем протиповітряної оборони.

На сході Польщі у полі впав і вибухнув військовий дрон-приманка без бойової частини - PAP

Об'єкт, який упав і вибухнув поблизу села Осіни в Люблінському воєводстві на схожі Польщі, неподалік від кордону з Україною, був військовим безпілотником, але без бойової частини, найімовірніше, це була приманка, з посиланням на джерело, близьке до Міністерства оборони країни у середу повідомило PAP, пише УНН.

Деталі

Невідомий об'єкт упав і вибухнув на кукурудзяному полі поблизу Осін у Луківському повіті Люблінського воєводства.

Як неофіційно стало відомо PAP з джерел, близьких до Міністерства національної оборони Польщі, "об'єкт був військовим безпілотником, але без бойової частини, що містив лише невелику кількість вибухівки". 

Як зазначає видання, "безпілотник, найімовірніше, був так званою приманкою - безпілотником, метою якого є втручання в системи протиповітряної оборони та відволікання їхньої уваги від суто бойових безпілотників".

Вибух стався вночі у полі на сході Польщі: у Міноборони не виключають російський дрон, але не фіксували порушень авіапростору20.08.25, 12:59 • 1638 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини Світу