На востоке Польши в поле упал и взорвался военный дрон-приманка без боевой части - PAP
Киев • УНН
Неизвестный объект, упавший и взорвавшийся в Польше, оказался военным беспилотником без боевой части. Вероятно, это была приманка, предназначенная для отвлечения систем противовоздушной обороны.
Объект, упавший и взорвавшийся вблизи села Осины в Люблинском воеводстве на востоке Польши, недалеко от границы с Украиной, был военным беспилотником, но без боевой части, вероятнее всего, это была приманка, со ссылкой на источник, близкий к Министерству обороны страны в среду сообщило PAP, пишет УНН.
Детали
Неизвестный объект упал и взорвался на кукурузном поле вблизи Осин в Луковском уезде Люблинского воеводства.
Как неофициально стало известно PAP из источников, близких к Министерству национальной обороны Польши, "объект был военным беспилотником, но без боевой части, содержащим лишь небольшое количество взрывчатки".
Как отмечает издание, "беспилотник, вероятнее всего, был так называемой приманкой - беспилотником, целью которого является вмешательство в системы противовоздушной обороны и отвлечение их внимания от сугубо боевых беспилотников".
