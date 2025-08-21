$41.380.02
07:38
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
06:16
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
05:30
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
20 серпня, 09:29
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
20 серпня, 06:54
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
Дрон, що впав у полі в Польщі, імовірно, прилетів з білорусі - прокурор

Київ • УНН

 • 388 перегляди

Безпілотник, що впав у Польщі, попередньо ідентифікований як російський дрон, який, за даними слідства, міг прилетіти з Білорусі. Польща висловила протест Росії через порушення повітряного простору.

Дрон, що впав у полі в Польщі, імовірно, прилетів з білорусі - прокурор

Дрон, який напередодні впав на кукурудзяне поле на сході Польщі, за даними попереднього розслідування, імовірно, прилетів із білорусі, повідомляє PAP, пише УНН.

Деталі

У вівторок увечері літаючий об'єкт упав і вибухнув на кукурудзяному полі неподалік села Осіни Луківського повіту Люблінського воєводства. Віце-прем'єр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив у середу, що об'єкт, що впав неподалік Осінів, був російським безпілотником. За словами міністра, це провокація з боку російської федерації, яка сталася у критичний момент мирних переговорів щодо війни рф проти України.

Гжегож Трусевич, голова районної прокуратури в Любліні, оголосив у четвер на брифінгу, що розслідування на місці події відновлено. На місці вже перебувають шість прокурорів та близько 150 представників інших служб, включаючи військових. У четвер зона пошуку буде розширена за рахунок п'ятого сектора, що охоплює кілька гектарів.

"Сьогодні ми насамперед опишемо виявлені нами на цей момент предмети", - сказав Трусевич.

"Ми також зосередимося на епіцентрі вибуху, щоб ретельно вивчити не тільки те, що було видно, а й те, що може бути приховано під землею, особливо якщо там знаходився електронний пристрій, придатний для подальшого вивчення", - зазначив він.

Прокурор Трусевич повідомив, що в середу їм вдалося опитати ще трьох жителів прилеглих міст, які бачили і чули об'єкт, що летить.

Судячи з наявних у нас записів, існує дуже висока ймовірність того, що об'єкт, ймовірно, прилетів із білорусі

- сказав прокурор.

Одна з версій, яку розглядають слідчі, - це зіткнення дрону з лініями електропередачі, що знаходяться неподалік. Прокуратура зафіксувала три лінії електропередачі зі "слідами нових пошкоджень".

Учора слідчим вдалося оглянути ділянку землі в епіцентрі вибуху, яку тепер буде досліджено на наявність вибухових речовин. Люблінська прокуратура розслідує вибух у районі Осін. 

Трусевич заявив на пресконференції в середу, що на кукурудзяному полі розбився "великий військовий безпілотник" з написами на двигуні, "імовірно, корейською мовою". Він повідомив, що слідчі зібрали значний обсяг доказів та опитали близько 10 осіб. Він закликав жителів, які мають інформацію про інцидент або відеозаписи, звернутися до поліції або військової поліції.

Віце-прем'єр та міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський написав у середу, що чергове порушення польського повітряного простору зі сходу підтверджує, що найважливішою місією Польщі щодо НАТО є захист власної території. Міністерство закордонних справ надіслало ноту протесту росії у зв'язку з порушенням повітряного простору Польщі. 

Юлія Шрамко

