Найсхідніші країни НАТО стикаються з різким зростанням радіо- та супутникових перешкод через рф

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Найсхідніші країни НАТО спостерігають різке зростання радіо- та супутникових перешкод, що впливає на повітряний та морський зв'язок. Литва звинуватила росію у 22-кратному збільшенні глушіння GPS.

Найсхідніші країни НАТО стикаються з різким зростанням радіо- та супутникових перешкод через рф

Найсхідніші країни-члени НАТО стикаються з різким зростанням радіо- та супутникових перешкод. Влада країн Балтії стверджує, що перешкоди значно зросли за останні місяці, впливаючи на повітряний та морський зв'язок. Про це УНН повідомляє з посиланням на Bloomberg.

З моменту початку повномасштабного вторгнення президента росії путіна в Україну у 2022 році, в регіоні Балтійського моря спостерігається повсюдне глушіння сигналу, зокрема Глобальної системи позиціонування (GPS), що вплинуло на повітряне та морське сполучення

- йдеться в повідомленні.

Але влада країн Балтії стверджує, що за останні місяці ситуація значно загострилася, а естонський регулятор стверджує, що 85% рейсів у країні зараз стикаються з перебоями. Вони також повідомили про швидке зростання навмисної передачі помилкових координат, практики, відомої як спуфінг.

Минулого місяця Литва звинуватила росію в організації сплеску глушіння GPS, що призвело до 22-кратного збільшення кількості таких інцидентів порівняно з попереднім роком.

Як пише Bloomberg, на карту поставлено не лише безпеку цивільного транспорту, а й безпеку регіону, що став осередком напруженості у протистоянні НАТО з кремлем.

За словами аналітика Центру східних досліджень у Варшаві Яцека Тароцинського, глушники фактично ставлять перед військовим Альянсом питання про те, як реагувати.

росія постійно випробовує НАТО, досліджуючи як наші військові, так і політичні відповіді. Це частина зусиль, спрямованих на "використання розбіжностей між союзниками та підрив єдності Альянсу

- сказав Тароцінський.

Латвія, Литва та Естонія — балтійські члени Альянсу, які межують з росією та були одними з найголосніших прихильників Києва — посилили свої скарги до міжнародних організацій, оскільки москва посилила свої можливості радіоелектронної боротьби.

Bloomberg News повідомляє, що разом із сусідньою Фінляндією вони повідомили Міжнародний союз телекомунікацій (МСЕ) про посилення радіонавігаційних перешкод, згідно з листом, адресованим до наглядового органу зв'язку 23 червня.

Ці ж уряди, разом зі Швецією та Польщею, також висловили стурбованість щодо російських засобів радіоелектронної боротьби в листі до Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) на початку липня. Вони надали дані про перебої, на основі яких авіаційний наглядовий орган дійшов висновку, що джерелом перешкод є росія

- пише Bloomberg.

Країни Балтії попереджають про ризик катастроф через російське глушіння GPS29.04.24, 11:53 • 32414 переглядiв

У листі, з яким також ознайомилося Bloomberg News, Міжнародна організація цивільної авіації висловила "серйозне занепокоєння" щодо безпеки польотів, заявивши, що якщо росія протягом 30 днів не окреслить заходи, які вона вживе для припинення перешкод, це питання буде вважатися потенційним порушенням міжнародного права. Аналогічно, рада ITU закликала росію негайно припинити перешкоди.

Міністерство зв'язку Литви повідомило Bloomberg, що йому невідомо про офіційну відповідь росії на лист президента Ради ІКАО, і що перебої продовжуються.

Згідно з конституцією, держава, яка порушує правила ITU, може бути позбавлена ​​права видавати нові дозволи на використання радіочастот та їх захист. ІКАО та ITU є установами Організації Об'єднаних Націй.

Російська адміністрація "не заперечувала" свою діяльність з глушіння на нещодавній зустрічі ITU, "але виправдала свої дії необхідністю захисту національної інфраструктури", – йдеться у заяві литовського управління зв’язку.

Тим часом країни Балтії та їхні союзники вжили заходів для протидії перешкодам. У липні блок оголосив, що його глобальний навігаційний супутник Galileo запустив нову можливість протидії підміні сигналу, реагуючи на ситуацію в чутливих районах, включаючи Балтійське море.

Політ наосліп

Однак, згідно з листом до ITU, перешкоди поширюються далі вглиб країни та до рівня землі, додаючи, що також постраждали діапазони частот, що використовуються мобільними телефонами.

"Спочатку це впливало на авіацію, тепер перешкоди також впливають на морські, судноплавні та наземні вежі зв'язку", – сказав в інтерв'ю голова литовського управління зв'язку Юрате Совіене.

Посадовці Балтійських країн попередили цивільних осіб не запускати дрони поблизу кордонів країн з росією через сплеск підроблених GPS-координат.

"Якщо щось упаде з висоти кількох сотень метрів у невідповідному місці, воно може вдарити когось по голові або на чиюсь машину", – заявив минулого місяця міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро. Він оцінив загальні витрати уряду на такі порушення у 500 000 євро (582 000 доларів США).

Хоча влада регіону стверджує, що комерційні рейси залишаються безпечними, пілотам все частіше доводиться переходити на альтернативні методи навігації.

Польське агентство аеронавігаційних послуг (PANSA) повідомило Bloomberg у своїй електронній заяві, що ці перебої "значно збільшують" навантаження на управління повітряним рухом, оскільки пілоти повинні звертатися до радарів через перебої в роботі GPS.

PANSA заявила, що перешкоди були особливо помітні на північному сході Польщі, поблизу кордону з Литвою. Цей район включає Сувалкський проміжок, прикордонну смугу протяжністю менш як 100 кілометрів (62 миль), що знаходиться між Білоруссю та російським ексклавом Калінінград.

росія "заглушила сигнал" літака британських ВПС із міністром оборони Британії Шаппсом - ЗМІ14.03.24, 16:56 • 30476 переглядiв

Країни Балтії звинувачують рф у масштабному сплеску глушіння сигналів

Як пише Bloomberg, у своєму листі до Міжнародного союзу електропередач (МСЕ) литовські чиновники визначили чотири місця в ексклаві, де, на їхню думку, росія встановила додаткове обладнання для радіоелектронної боротьби.

Але уряди Естонії та Латвії, жодна з яких не межує з Калінінградом, стверджують, що вони також страждають від перешкод сигналам з боку материкової росії.

У липні естонські чиновники заявили, що російські військові перемістили додаткові пристрої до міста поблизу кордону країни. Влада Риги також вважає, що москва перемістила обладнання до Псковської області, яка межує з Латвією, повідомив у серпні громадський мовник з посиланням на чиновників.

За словами чиновників з країн Балтії, деякі засоби радіоелектронної боротьби також можуть бути розміщені на військово-морських суднах у Балтійському морі

- йдеться в повідомленні.

Румунія прагне розширити спільну з Болгарією і Туреччиною місію з розмінування Чорного моря для захисту від рф15.08.25, 01:25 • 5753 перегляди

Анна Мурашко

