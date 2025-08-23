Самые восточные страны НАТО сталкиваются с резким ростом радио- и спутниковых помех из-за рф

Самые восточные страны-члены НАТО сталкиваются с резким ростом радио- и спутниковых помех. Власти стран Балтии утверждают, что помехи значительно возросли за последние месяцы, влияя на воздушную и морскую связь. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Bloomberg.

С момента начала полномасштабного вторжения президента россии Путина в Украину в 2022 году, в регионе Балтийского моря наблюдается повсеместное глушение сигнала, в частности Глобальной системы позиционирования (GPS), что повлияло на воздушное и морское сообщение - говорится в сообщении.

Но власти стран Балтии утверждают, что за последние месяцы ситуация значительно обострилась, а эстонский регулятор утверждает, что 85% рейсов в стране сейчас сталкиваются с перебоями. Они также сообщили о быстром росте преднамеренной передачи ложных координат, практики, известной как спуфинг.

В прошлом месяце Литва обвинила Россию в организации всплеска глушения GPS, что привело к 22-кратному увеличению количества таких инцидентов по сравнению с предыдущим годом.

Как пишет Bloomberg, на карту поставлена не только безопасность гражданского транспорта, но и безопасность региона, ставшего очагом напряженности в противостоянии НАТО с Кремлем.

По словам аналитика Центра восточных исследований в Варшаве Яцека Тароцинского, глушители фактически ставят перед военным Альянсом вопрос о том, как реагировать.

россия постоянно испытывает НАТО, исследуя как наши военные, так и политические ответы. Это часть усилий, направленных на "использование разногласий между союзниками и подрыв единства Альянса - сказал Тароцинский.

Латвия, Литва и Эстония — балтийские члены Альянса, граничащие с Россией и бывшие одними из самых громких сторонников Киева — усилили свои жалобы в международные организации, поскольку Москва усилила свои возможности радиоэлектронной борьбы.

Bloomberg News сообщает, что вместе с соседней Финляндией они уведомили Международный союз электросвязи (МСЭ) об усилении радионавигационных помех, согласно письму, адресованному надзорному органу связи 23 июня.

Эти же правительства, вместе со Швецией и Польшей, также выразили обеспокоенность по поводу российских средств радиоэлектронной борьбы в письме в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) в начале июля. Они предоставили данные о перебоях, на основе которых авиационный надзорный орган пришел к выводу, что источником помех является Россия - пишет Bloomberg.

Страны Балтии предупреждают о риске катастроф из-за российского глушения GPS

В письме, с которым также ознакомилось Bloomberg News, Международная организация гражданской авиации выразила "серьезную обеспокоенность" по поводу безопасности полетов, заявив, что если Россия в течение 30 дней не обозначит меры, которые она предпримет для прекращения помех, этот вопрос будет считаться потенциальным нарушением международного права. Аналогично, совет ITU призвал Россию немедленно прекратить помехи.

Министерство связи Литвы сообщило Bloomberg, что ему неизвестно об официальном ответе России на письмо президента Совета ИКАО, и что перебои продолжаются.

Согласно конституции, государство, нарушающее правила ITU, может быть лишено права выдавать новые разрешения на использование радиочастот и их защиту. ИКАО и ITU являются учреждениями Организации Объединенных Наций.

Российская администрация "не отрицала" свою деятельность по глушению на недавней встрече ITU, "но оправдала свои действия необходимостью защиты национальной инфраструктуры", – говорится в заявлении литовского управления связи.

Тем временем страны Балтии и их союзники приняли меры для противодействия помехам. В июле блок объявил, что его глобальный навигационный спутник Galileo запустил новую возможность противодействия подмене сигнала, реагируя на ситуацию в чувствительных районах, включая Балтийское море.

Полет вслепую

Однако, согласно письму в ITU, помехи распространяются дальше вглубь страны и до уровня земли, добавляя, что также пострадали диапазоны частот, используемые мобильными телефонами.

"Изначально это влияло на авиацию, теперь помехи также влияют на морские, судоходные и наземные башни связи", – сказал в интервью глава литовского управления связи Юрате Совиене.

Чиновники Балтийских стран предупредили гражданских лиц не запускать дроны вблизи границ стран с россией из-за всплеска поддельных GPS-координат.

"Если что-то упадет с высоты нескольких сотен метров в неподходящем месте, оно может ударить кого-то по голове или на чью-то машину", – заявил в прошлом месяце министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро. Он оценил общие затраты правительства на такие нарушения в 500 000 евро (582 000 долларов США).

Хотя власти региона утверждают, что коммерческие рейсы остаются безопасными, пилотам все чаще приходится переходить на альтернативные методы навигации.

Польское агентство аэронавигационных услуг (PANSA) сообщило Bloomberg в своем электронном заявлении, что эти перебои "значительно увеличивают" нагрузку на управление воздушным движением, поскольку пилоты должны обращаться к радарам из-за перебоев в работе GPS.

PANSA заявила, что помехи были особенно заметны на северо-востоке Польши, вблизи границы с Литвой. Этот район включает Сувалкский коридор, приграничную полосу протяженностью менее 100 километров (62 миль), находящуюся между Беларусью и российским эксклавом Калининград.

россия "заглушила сигнал" самолета британских ВВС с министром обороны Британии Шаппсом - СМИ

Страны Балтии обвиняют рф в масштабном всплеске глушения сигналов

Как пишет Bloomberg, в своем письме в Международный союз электросвязи (МСЭ) литовские чиновники определили четыре места в эксклаве, где, по их мнению, Россия установила дополнительное оборудование для радиоэлектронной борьбы.

Но правительства Эстонии и Латвии, ни одна из которых не граничит с Калининградом, утверждают, что они также страдают от помех сигналам со стороны материковой россии.

В июле эстонские чиновники заявили, что российские военные переместили дополнительные устройства в город вблизи границы страны. Власти Риги также считают, что Москва переместила оборудование в Псковскую область, которая граничит с Латвией, сообщил в августе общественный вещатель со ссылкой на чиновников.

По словам чиновников из стран Балтии, некоторые средства радиоэлектронной борьбы также могут быть размещены на военно-морских судах в Балтийском море - говорится в сообщении.

