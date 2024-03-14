россия "заглушила сигнал" самолета британских ВВС с министром обороны Британии Шаппсом - СМИ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
  •  4311 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
  •  37222 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
  •  104148 просмотра

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
13 марта 2024, 13:24  •  126465 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
13 марта 2024, 12:47  •  126120 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

Эксклюзив
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
13 марта 2024, 11:19  •  126155 просмотра

Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее

Эксклюзив
Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
13 марта 2024, 08:51  •  120332 просмотра

Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница

Эксклюзив
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
13 марта 2024, 07:53  •  108966 просмотра

Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
12 марта 2024, 16:04  •  123194 просмотра

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше

Эксклюзив
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
12 марта 2024, 12:13  •  121172 просмотра

ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт

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Публикации

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россия "заглушила сигнал" самолета британских ВВС с министром обороны Британии Шаппсом - СМИ

россия, как считается, заглушила GPS-сигнал самолета ВВС Великобритании, на борту которого находился министр обороны страны, на 30 минут.

Война •   •  12534 просмотра
россия "заглушила сигнал" самолета британских ВВС с министром обороны Британии Шаппсом - СМИ

Еврокомиссия хочет передать Украине миллиарды евро доходов с замороженных активов рф - СМИ

Европейская комиссия планирует предложить конфисковать 15-20 миллиардов евро прибыли от российских суверенных активов, замороженных в Европе, до 2027 года на поддержку Украины, но детали того, как эти средства будут использованы, все еще обсуждаются.

Экономика •   •  12170 просмотра
Еврокомиссия хочет передать Украине миллиарды евро доходов с замороженных активов рф - СМИ

В Украине создадут польско-украинский центр протезирования для ветеранов

Современный центр протезирования и реабилитации ветеранов будет создан в Украине польской компанией EnForce Medical Technologies и фондами.

Общество •   •  13685 просмотра
В Украине создадут польско-украинский центр протезирования для ветеранов

россияне заставляют мигрантов голосовать на фейковых выборах на оккупированных территориях - Центр нацсопротивления

Россияне сгоняют более 100 000 мигрантов из Центральной Азии голосовать на фиктивных выборах на оккупированных украинских территориях, чтобы завысить явку избирателей.

Война •   •  13435 просмотра
россияне заставляют мигрантов голосовать на фейковых выборах на оккупированных территориях - Центр нацсопротивления

НБУ ожидает решения МВФ по траншу на почти 900 млн долл. за неделю

Украина ожидает решения Совета директоров МВФ по следующему траншу в $900 млн по программе EFF за неделю.

Экономика •   •  12843 просмотра
НБУ ожидает решения МВФ по траншу на почти 900 млн долл. за неделю

Украина рассчитывает на более 10 млрд долл. поддержки в марте-апреле - НБУ

По словам главы Национального банка Украины, Украина ожидает получить более 10 миллиардов долларов международной помощи от партнеров в марте-апреле.

Экономика •   •  12638 просмотра
Украина рассчитывает на более 10 млрд долл. поддержки в марте-апреле - НБУ

Уровень Днепра в Киеве за одни сутки поднялся на 29 см на фоне весеннего паводка - КГВА

Из-за увеличения сбросов воды из Киевского водохранилища уровень воды в Днепре в Киеве за сутки поднялся на 29 см, но аварийных подтоплений по городу не зафиксировано.

Общество •   •  15969 просмотра
Уровень Днепра в Киеве за одни сутки поднялся на 29 см на фоне весеннего паводка - КГВА

Оборудование, как в госпиталях: Укрзализныця впервые продемонстрировала медицинский эвакуационный поезд

Укрзализныця впервые продемонстрировала медицинский эвакуационный поезд, оборудованных как больницы, способных оказывать неотложную помощь и даже проводить операции на ходу, для перевозки тяжелораненых украинских солдат.

Война •   •  14107 просмотра
Оборудование, как в госпиталях: Укрзализныця впервые продемонстрировала медицинский эвакуационный поезд

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

В 2022 году Украина подписала около 180 контрактов на закупку боеприпасов, что почти вдвое больше, чем 90 контрактов, подписанных в 2023 году, всего более 640 контрактов на закупку оружия и боеприпасов в течение 2022-2023 годов, из которых около 300 завершено по состоянию на 6 марта 2024 года.

Война •   •  37222 просмотра
Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

ГУР о заявлении главы "ростелекома": бестолковая попытка легитимизировать незаконные выборы в рф

В Главном управлении разведки МО Украины назвали заявление главы российского "ростелекома" о кибервойне против украинской разведки неуклюжей попыткой легитимизировать незаконные выборы и оправдать правление путина.

Война •   •  14498 просмотра
ГУР о заявлении главы "ростелекома": бестолковая попытка легитимизировать незаконные выборы в рф