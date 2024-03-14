россия "заглушила сигнал" самолета британских ВВС с министром обороны Британии Шаппсом - СМИ

Считается, что россия заглушила спутниковый сигнал самолета ВВС Великобритании, перевозившего министра обороны страны Гранта Шаппса из Польши, в "крайне безответственном" акте электронной войны, сообщило в четверг британское издание The Times, пишет УНН.

Детали

"Сигналу GPS создавали помехи около 30 минут, пока самолет пролетал вблизи российской территории Калининграда на Балтийском море. Мобильные телефоны больше не могли подключаться к Интернету, и самолет вынужден был использовать альтернативные методы для определения своего местоположения", - пишет издание.

Министра обороны Великобритании, который находился на самолете Dassault 900LX Falcon с журналистами из таких организаций, как The Times, как отмечается, "заверили, что электронная атака не угрожает безопасности самолета".

Эксперты заявили, что неясно, стал ли сам Шаппс объектом преднамеренной атаки, хотя траектория полета была видна веб-сайтам слежения за воздушными судами.

Британский министр, как сообщается, возвращался после посещения военного полигона в Ожише на северо-востоке Польши - в нескольких часах езды от Калининграда - где он наблюдал, как сотни военнослужащих участвуют в учениях Steadfast Defender, крупнейших учениях НАТО со времен холодной войны.

Шаппс, который занимает должность министра обороны Великобритании с августа, тогда только что обвинил президента путина в "бряцании оружием" и безответственных действиях заявлением, что москва готова к ядерной войне.

Источник издания в обороне заявил: "Хотя ВВС Великобритании хорошо подготовлены, чтобы справиться с этим, это все равно создает ненужный риск для гражданских самолетов и потенциально может поставить под угрозу жизни людей. Этому нет оправдания и это крайне безответственно со стороны россии".

Предполагалось, что источник помех GPS в среду вечером находился в Калининграде. Оборудование для подавления GPS может эксплуатироваться с самолетов, в том числе с дронов, но обычно оно размещается на наземных транспортных средствах.

Самолеты, взлетающие с авиабазы британских ВВС Акротири на Кипре, регулярно блокируются российским оборудованием, которое, вероятно, находится в Сирии, хотя считается, что самолеты с высокопоставленными чиновниками попадают под удар очень редко, указывает издание. Пострадали самолеты Typhoon, истребители F-35, транспортные самолеты А400М и военные самолеты Voyager. Эксперты предупредили, что такой вид деятельности свидетельствует об агрессивном подходе россии к Западу.

Самолеты полагаются на несколько навигационных систем и поэтому могут продолжать безопасно работать, даже если GPS заблокирован.

Дополнение

Во время своего однодневного визита в Польшу Шаппс заявил, что Британия должна тратить 3 процента своего ВВП на оборону, чтобы защитить себя, добавив, что недавний визит в Украину стал "звонком для пробуждения".

Он сказал о путине: "Все, что должно произойти, чтобы решить эту проблему, - это он должен вернуться восточнее и оставить демократическую страну, в которую он решил вторгнуться два года назад. И это способ довести все это дело до завершения".