ukenru
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 33370 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
14 августа, 14:23 • 49063 просмотра
Встреча Трампа и путина на Аляске: что известно на данное время
Эксклюзив
14 августа, 13:54 • 45163 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
14 августа, 12:57 • 32704 просмотра
"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8
14 августа, 11:53 • 35803 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 годаPhoto
14 августа, 09:32 • 50216 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
14 августа, 08:11 • 165147 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
14 августа, 07:55 • 88217 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
14 августа, 07:51 • 85876 просмотра
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
Эксклюзив
14 августа, 06:07 • 75548 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
публикации
Румыния стремится расширить совместную с Болгарией и Турцией миссию по разминированию Черного моря для защиты от РФ

Киев • УНН

 • 64 просмотра

Румыния предлагает расширить совместную с Болгарией и Турцией миссию по разминированию Черного моря. Цель — усилить защиту энергетической инфраструктуры и торговых маршрутов от угроз со стороны России.

Румыния стремится расширить совместную с Болгарией и Турцией миссию по разминированию Черного моря для защиты от РФ

Румыния предлагает расширить совместную с Болгарией и Турцией миссию по разминированию Черного моря, чтобы усилить защиту энергетической инфраструктуры и торговых маршрутов от угрозы со стороны России. Об этом заявил министр обороны Румынии Ионут Мостеану в интервью Reuters, передает УНН.

Детали

По словам министра, союзники по НАТО - Румыния, Болгария и Турция, должны расширить совместную группу по разминированию Черного моря новыми патрулями для защиты энергетической инфраструктуры и торговых путей от возможных атак РФ.

Проект следует расширить в направлении патрулирования в ближайшие годы. Мы обсудим это с нашими союзниками в ближайшее время

- сообщил Ионут Мостеану.

Он подчеркнул, что Черное море будет оставаться зоной активной угрозы со стороны России, поэтому необходимо сдерживать агрессора и обеспечить защиту энергетики и свободу судоходства.

Черное море… останется полем битвы для России. Мы должны противостоять (России) и защищать наши интересы, а именно энергетическую инфраструктуру, морскую торговлю и свободу судоходства. Это наши цели, и они будут защищены

- сказал министр обороны Румынии.

Как пишет Reuters, Румыния имеет 650-километровую сухопутную границу с Украиной, и во время войны на ее территории неоднократно падали обломки российских беспилотников. Мостеану упомянул о "почти ежедневных" попытках в Черном море глушить сигналы GPS. Он заявил, что за этим, вероятно, стоит Россия, которая отвергает такие обвинения.

Напомним

Евросоюз планирует создать центр морской безопасности в Черном море для мониторинга угроз и защиты инфраструктуры Черноморского региона. Информация будет передаваться Украине и другим странам региона.

Плетенчук о разминировании Черного моря: мировой опыт говорит, что это работа на годы11.07.24, 08:45 • 19950 просмотров

Вита Зеленецкая

политикаНовости Мира
Reuters
НАТО
Европейский Союз
Болгария
Румыния
Турция
Украина