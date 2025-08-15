Румыния стремится расширить совместную с Болгарией и Турцией миссию по разминированию Черного моря для защиты от РФ

Румыния предлагает расширить совместную с Болгарией и Турцией миссию по разминированию Черного моря, чтобы усилить защиту энергетической инфраструктуры и торговых маршрутов от угрозы со стороны России. Об этом заявил министр обороны Румынии Ионут Мостеану в интервью Reuters, передает УНН.

Детали

По словам министра, союзники по НАТО - Румыния, Болгария и Турция, должны расширить совместную группу по разминированию Черного моря новыми патрулями для защиты энергетической инфраструктуры и торговых путей от возможных атак РФ.

Проект следует расширить в направлении патрулирования в ближайшие годы. Мы обсудим это с нашими союзниками в ближайшее время - сообщил Ионут Мостеану.

Он подчеркнул, что Черное море будет оставаться зоной активной угрозы со стороны России, поэтому необходимо сдерживать агрессора и обеспечить защиту энергетики и свободу судоходства.

Черное море… останется полем битвы для России. Мы должны противостоять (России) и защищать наши интересы, а именно энергетическую инфраструктуру, морскую торговлю и свободу судоходства. Это наши цели, и они будут защищены - сказал министр обороны Румынии.

Как пишет Reuters, Румыния имеет 650-километровую сухопутную границу с Украиной, и во время войны на ее территории неоднократно падали обломки российских беспилотников. Мостеану упомянул о "почти ежедневных" попытках в Черном море глушить сигналы GPS. Он заявил, что за этим, вероятно, стоит Россия, которая отвергает такие обвинения.

Напомним

Евросоюз планирует создать центр морской безопасности в Черном море для мониторинга угроз и защиты инфраструктуры Черноморского региона. Информация будет передаваться Украине и другим странам региона.

