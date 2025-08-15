Румунія прагне розширити спільну з Болгарією і Туреччиною місію з розмінування Чорного моря для захисту від рф

Румунія пропонує розширити спільну з Болгарією та Туреччиною місію з розмінування Чорного моря, щоб посилити захист енергетичної інфраструктури та торговельних маршрутів від загрозі з боку росії. Про це заявив міністр оборони Румунії Іонут Мостеану в інтервʼю Reuters, передає УНН.

За словами міністра, союзники по НАТО - Румунія, Болгарія і Туреччина, мають розширити спільну групу з розмінування Чорного моря новими патрулями для захисту енергетичної інфраструктури та торговельних шляхів від можливих атак рф.

Проєкт слід розширити в напрямку патрулювання в найближчі роки. Ми обговоримо це з нашими союзниками найближчим часом

Він наголосив, що Чорне море залишатиметься зоною активної загрози з боку росії, тому необхідно стримувати агресора та забезпечити захист енергетики та свободу судноплавства.

Чорне море… залишиться полем битви для росії. Ми повинні протистояти (росії) та захищати наші інтереси, а саме енергетичну інфраструктуру, морську торгівлю та свободу судноплавства. Це наші цілі, і їх буде захищено