Ексклюзив
14 серпня, 14:49
14 серпня, 14:23
Ексклюзив
14 серпня, 13:54
Ексклюзив
14 серпня, 12:57
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
14 серпня, 11:53
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
14 серпня, 09:32
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
14 серпня, 08:11
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
14 серпня, 07:55
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
14 серпня, 07:51
КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов
Ексклюзив
14 серпня, 06:07
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 33235 перегляди
Румунія прагне розширити спільну з Болгарією і Туреччиною місію з розмінування Чорного моря для захисту від рф

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Румунія пропонує розширити спільну з Болгарією та Туреччиною місію з розмінування Чорного моря. Мета — посилити захист енергетичної інфраструктури та торговельних маршрутів від загроз з боку росії.

Румунія прагне розширити спільну з Болгарією і Туреччиною місію з розмінування Чорного моря для захисту від рф

Румунія пропонує розширити спільну з Болгарією та Туреччиною місію з розмінування Чорного моря, щоб посилити захист енергетичної інфраструктури та торговельних маршрутів від загрозі з боку росії. Про це заявив міністр оборони Румунії Іонут Мостеану в інтервʼю Reuters, передає УНН.

Деталі

За словами міністра, союзники по НАТО - Румунія, Болгарія і Туреччина, мають розширити спільну групу з розмінування Чорного моря новими патрулями для захисту енергетичної інфраструктури та торговельних шляхів від можливих атак рф.

Проєкт слід розширити в напрямку патрулювання в найближчі роки. Ми обговоримо це з нашими союзниками найближчим часом

- повідомив Іонут Мостеану.

Він наголосив, що Чорне море залишатиметься зоною активної загрози з боку росії, тому необхідно стримувати агресора та забезпечити захист енергетики та свободу судноплавства.

Чорне море… залишиться полем битви для росії. Ми повинні протистояти (росії) та захищати наші інтереси, а саме енергетичну інфраструктуру, морську торгівлю та свободу судноплавства. Це наші цілі, і їх буде захищено

- сказав міністр оборони Румунії.

Як пише Reuters, Румунія має 650-кілометровий сухопутний кордон з Україною, і під час війни на її території неодноразово падали уламки російських безпілотників. Мостеану згадав про "майже щоденні" спроби у Чорному морі глушити сигнали GPS. Він заявив що за цим, ймовірно, стоїть росія, яка відкидає такі звинувачення.

Нагадаємо

Євросоюз планує створити центр морської безпеки в Чорному морі для моніторингу загроз та захисту інфраструктури Чорноморського регіону. Інформація передаватиметься Україні та іншим країнам регіону.

Плетенчук про розмінування Чорного моря: світовий досвід каже, що це робота на роки11.07.24, 08:45 • 19950 переглядiв

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Reuters
НАТО
Європейський Союз
Болгарія
Румунія
Туреччина
Україна