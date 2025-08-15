Румунія прагне розширити спільну з Болгарією і Туреччиною місію з розмінування Чорного моря для захисту від рф
Румунія пропонує розширити спільну з Болгарією та Туреччиною місію з розмінування Чорного моря. Мета — посилити захист енергетичної інфраструктури та торговельних маршрутів від загроз з боку росії.
Румунія пропонує розширити спільну з Болгарією та Туреччиною місію з розмінування Чорного моря, щоб посилити захист енергетичної інфраструктури та торговельних маршрутів від загрозі з боку росії. Про це заявив міністр оборони Румунії Іонут Мостеану в інтервʼю Reuters, передає УНН.
За словами міністра, союзники по НАТО - Румунія, Болгарія і Туреччина, мають розширити спільну групу з розмінування Чорного моря новими патрулями для захисту енергетичної інфраструктури та торговельних шляхів від можливих атак рф.
Проєкт слід розширити в напрямку патрулювання в найближчі роки. Ми обговоримо це з нашими союзниками найближчим часом
Він наголосив, що Чорне море залишатиметься зоною активної загрози з боку росії, тому необхідно стримувати агресора та забезпечити захист енергетики та свободу судноплавства.
Чорне море… залишиться полем битви для росії. Ми повинні протистояти (росії) та захищати наші інтереси, а саме енергетичну інфраструктуру, морську торгівлю та свободу судноплавства. Це наші цілі, і їх буде захищено
Як пише Reuters, Румунія має 650-кілометровий сухопутний кордон з Україною, і під час війни на її території неодноразово падали уламки російських безпілотників. Мостеану згадав про "майже щоденні" спроби у Чорному морі глушити сигнали GPS. Він заявив що за цим, ймовірно, стоїть росія, яка відкидає такі звинувачення.
Євросоюз планує створити центр морської безпеки в Чорному морі для моніторингу загроз та захисту інфраструктури Чорноморського регіону. Інформація передаватиметься Україні та іншим країнам регіону.
