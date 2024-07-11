Сейчас в Черном море может находиться около 400 морских мин, но это довольно приблизительное количество, потому что, учитывая то, сколько попало минно-взрывных устройств в результате уничтожения россиянами Каховской ГЭС, подсчитать довольно трудно. Операция по разминированию акватории Черного моря может длиться годы. Об этом рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона в четверг, передает УНН.

Детали

"Последние озвученные официальные цифры - это четыре сотни мин, но это довольно приблизительное количество, потому что, учитывая то, сколько попало минно-взрывных устройств в результате уничтожения россиянами Каховской ГЭС, подсчитать довольно трудно. Днепр там был заминирован очень плотно. Конечно, большая вода все это смыла. Это касается Днепро-Бугского лимана. Это будет влиять на гражданское судоходство николаевских портов. Установить это количество можно будет только во время проведения операций по разминированию Черного моря. Мировой опыт подобных конфликтов говорит нам о том, что это работа на годы", - сказал Плетенчук.

Напомним

Турция, Румыния и Болгария дали старт совместным силам по поиску мин в Черном море, чтобы повысить безопасность судоходства, особенно во время экспорта украинского зерна.