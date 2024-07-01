Туреччина, Болгарія і Румунія почали операції з розмінування Чорного моря, щоб допомогти українському експорту - Bloomberg
Київ • УНН
Туреччина, Румунія та Болгарія створили спільні сили з пошуку мін у Чорному морі для підвищення безпеки судноплавства, особливо для експорту українського зерна.
Туреччина, Румунія та Болгарія у понеділок дали старт спільним силам з пошуку мін у Чорному морі, щоб підвищити безпеку судноплавства, особливо під час експорту українського зерна, повідомляє Bloomberg, пише УНН.
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"У понеділок Туреччина, Румунія та Болгарія започаткували спільні сили з пошуку мін у Чорному морі, щоб підвищити безпеку судноплавства, зокрема експорту українського зерна", - ідеться у повідомленні.
Ініціатива, яку очолює Стамбул, - перша велика спільна акція чорноморських країн з моменту вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року - спрямована на знешкодження мін, що дрейфують у певні райони Чорного моря внаслідок війни, вказує видання.
Видання нагадало, що Україна запустила власний експортний маршрут через Чорне море минулого року після провалу зернової угоди, у якій брала участь росія. "Це успішно збільшило експорт і допомогло економіці зростати швидше, ніж прогнозувалося, але цей шлях залишається ризикованим", - пише видання.
"У березні Україна заявила, що експорт із її чорноморських портів майже повернувся до довоєнних обсягів після неодноразових атак та збоїв після повномасштабного вторгнення росії. Проте порти навколо Одеси часто стикаються з ударами з боку росії, які продовжують переривати діяльність", - зазначає видання.
З моменту відкриття морського коридору в серпні 2023 року Україна, як вказано, експортувала 37,4 млн тонн аграрної продукції з Одеси, Чорноморська та Південного, повідомило минулого тижня Міністерство інфраструктури України.
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