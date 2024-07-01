Турция, Румыния и Болгария в понедельник дали старт совместным силам по поиску мин в Черном море, чтобы повысить безопасность судоходства, особенно во время экспорта украинского зерна, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

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"В понедельник Турция, Румыния и Болгария начали совместные силы по поиску мин в Черном море, чтобы повысить безопасность судоходства, в частности экспорта украинского зерна", - говорится в сообщении.

Инициатива, которую возглавляет Стамбул, - первая крупная совместная акция черноморских стран с момента вторжения россии в Украину в феврале 2022 года - направлена на обезвреживание мин, дрейфующих в определенные районы Черного моря в результате войны, указывает издание.

Издание напомнило, что Украина запустила собственный экспортный маршрут через Черное море в прошлом году после провала зерновой сделки, в которой участвовала россия. "Это успешно увеличило экспорт и помогло экономике расти быстрее, чем прогнозировалось, но этот путь остается рискованным", - пишет издание.

"В марте Украина заявила, что экспорт из ее черноморских портов почти вернулся к довоенным объемам после неоднократных атак и сбоев после полномасштабного вторжения россии. Однако порты вокруг Одессы часто сталкиваются с ударами со стороны россии, которые продолжают прерывать деятельность", - отмечает издание.

С момента открытия морского коридора в августе 2023 года Украина, как указано, экспортировала 37,4 млн тонн аграрной продукции из Одессы, Черноморска и Южного, сообщило на прошлой неделе Министерство инфраструктуры Украины.

Рекордные 55 миллионов тонн грузов перевезено по украинскому морскому коридору