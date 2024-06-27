За 10 месяцев работы украинского морского коридора транспортировано рекордное количество грузов - 55 млн тонн. Об этом в четверг сообщило министерство восстановления Украины, передает УНН.

"55 млн тонн грузов - грузооборот портов Большой Одессы за 10 месяцев работы Украинского коридора", - говорится в сообщении.

По данным министерство восстановления, было отгружено 1954 судов, 37,4 млн тонн агропродукции экспортировано в 45 стран мира.

В ведомстве указали, что постоянное наращивание объемов перевозок свидетельствует об эффективности функционирования украинского морского коридора, который Украина открыла десять месяцев назад самостоятельно.

Несмотря на постоянные обстрелы портовой инфраструктуры, Украина остается топ экспортером агропродукции и гарантом продовольственной безопасности мира.

Сейчас, как сообщается, на подход к портам Одесса, Черноморск и Южный ожидают 68 судов, которые экспортируют почти 2 млн тонн грузов.

Жатва в Украине: где уже начали собирать урожай и сколько намолотили