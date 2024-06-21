Лидером среди областей по показателю урожайности являются аграрии Винницкой области. Они собирают по 30,5 ц с гектара. В то же время сельхозтоваропроизводители Одесской области лидируют по наибольшему обмолоту площадей посевов - 11,8 тыс. га.
Аграрии шести областей начали сбор ранних зерновых и зернобобовых культур. Сбор урожая уже продолжается в Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях, передает УНН со ссылкой на Минагрополитики.
По данным ведомства, всего намолочено 48,3 тыс. тонн зерна нового урожая.
Лидером среди областей по показателю урожайности являются аграрии Винницкой области. Они собирают по 30,5 ц с гектара. В то же время сельхозтоваропроизводители Одесской области лидируют по наибольшему обмолоту площадей посевов - 11,8 тыс. га.
Жатва-2024: в Одесской области готовятся собирать урожай11 июня 2024, 06:04 • 79933 просмотра