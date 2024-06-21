Аграрии шести областей начали сбор ранних зерновых и зернобобовых культур. Сбор урожая уже продолжается в Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях, передает УНН со ссылкой на Минагрополитики.

По данным ведомства, всего намолочено 48,3 тыс. тонн зерна нового урожая.

пшеницы - 1,1 тыс. тонн при урожайности 22,0 ц / га;

ячменя - 39,9 тыс. тонн при урожайности 29,8 ц / га;

гороха-7,3 тыс. тонн при урожайности 22,0 ц/га.

Лидером среди областей по показателю урожайности являются аграрии Винницкой области. Они собирают по 30,5 ц с гектара. В то же время сельхозтоваропроизводители Одесской области лидируют по наибольшему обмолоту площадей посевов - 11,8 тыс. га.

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