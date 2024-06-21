Жнива в Україні: де вже розпочали збирати врожай та скільки намолотили
Київ • УНН
Лідером серед областей за показником урожайності є аграрії Вінниччини. Вони збирають по 30,5 ц з гектара. В той же час сільгосптоваровиробники Одещини лідирують за найбільшим обмолотом площ посівів - 11,8 тис. га.
Аграрії шести областей розпочали збирання ранніх зернових та зернобобових культур. Збір урожаю вже триває у Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, передає УНН із посиланням на Мінагрополітики.
За даними відомства, загалом намолочено 48,3 тис. тонн зерна нового врожаю.
- пшениці - 1,1 тис. тонн при врожайності 22,0 ц/га;
- ячменю - 39,9 тис. тонн при врожайності 29,8 ц/га;
- гороху - 7,3 тис. тонн при врожайності 22,0 ц/га.
Лідером серед областей за показником урожайності є аграрії Вінниччини. Вони збирають по 30,5 ц з гектара. В той же час сільгосптоваровиробники Одещини лідирують за найбільшим обмолотом площ посівів - 11,8 тис. га.
Жнива-2024: на Одещині готуються збирати врожай11.06.24, 09:04 • 80429 переглядiв