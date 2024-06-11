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Жнива-2024: на Одещині готуються збирати врожай

Київ • УНН

 • 80428 перегляди

Фермери Одеської області готуються до збору врожаю 2024 року.

Аграрії Одеської області готуються до початку жнив-2024. Завершується підготовка токів, зерноочисних комплексів, збирально-транспортних агрегатів. Про це повідомляє очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер, передає УНН.

"У межах профілактичних протипожежних заходів проводяться обкоси зернових полів, розбивка великих масивів на загонки розміром до 50 га, їх оборювання.

Очікуємо на врожай на рівні минулого року, коли область зібрала 4 млн тонн зернових. За прогнозами, у цьому році урожайність озимої пшениці очікується на рівні 35 ц/га, озимого ячменю - 34 ц/га", - пише Кіпер.

Він додав, що орієнтовно вже наприкінці цього тижня аграрії південних господарств області виведуть збиральні агрегати на ячмінні поля.

В Україні завершилась посівна: засіяно майже 13 млн га ярих культур06.06.24, 17:58 • 68733 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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