Жатва-2024: в Одесской области готовятся собирать урожай

Аграрии Одесской области готовятся к началу жатвы-2024. Завершается подготовка токов, зерноочистительных комплексов, уборочно-транспортных агрегатов. Об этом сообщает глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

"В рамках профилактических противопожарных мероприятий проводятся обкосы зерновых полей, разбивка больших массивов на загонки размером до 50 га, их вспашка.

Ожидаем урожай на уровне прошлого года, когда область собрала 4 млн тонн зерновых. По прогнозам, в этом году урожайность озимой пшеницы ожидается на уровне 35 ц/га, озимого ячменя - 34 ц/га", - пишет Кипер.

Он добавил, что ориентировочно уже в конце этой недели аграрии южных хозяйств области выведут уборочные агрегаты на ячменные поля.

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