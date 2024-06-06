В Украине завершилась посевная: засеяно почти 13 млн га яровых культур
Киев • УНН
По итогам весенней посевной на контролируемой Украиной территории засеяно 7,2 млн га масличных и почти 5,6 млн га зерновых и зернобобовых культур.
На контролируемой Украиной территории по итогам весенней посевной засеяно 7,2 млн га масличных и почти 5,6 млн га зерновых и зернобобовых культур, передает УНН со ссылкой на Минагрополитики.
Детали
В частности, аграрии засеяли более 99% от прогнозируемых площадей яровых зерновых и зернобобовых:
кукурузы - 3 928 тыс. га (100,4% от прогнозируемых площадей);
ячменя - 783 тыс. га (95,7%);
пшеницы - 252,7 тыс. га (102,6%);
овса – 163,7 тыс. га (100,7%);
гороха – 162,5 тыс. га (101,6%);
гречихи – 100,8 тыс. га (80,7%);
проса - 69,7 тыс. га (81,8%).
Среди масличных культур посеяно: подсолнечника - 5 189,8 тыс. га (98%), сои 2 032,3 тыс. га (102%).
Сахарной свеклы посеяно на площади 250,1 тыс. га (97%).
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