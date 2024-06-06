В Украине завершилась посевная: засеяно почти 13 млн га яровых культур

На контролируемой Украиной территории по итогам весенней посевной засеяно 7,2 млн га масличных и почти 5,6 млн га зерновых и зернобобовых культур, передает УНН со ссылкой на Минагрополитики.

Детали

В частности, аграрии засеяли более 99% от прогнозируемых площадей яровых зерновых и зернобобовых:

кукурузы - 3 928 тыс. га (100,4% от прогнозируемых площадей);

ячменя - 783 тыс. га (95,7%);

пшеницы - 252,7 тыс. га (102,6%);

овса – 163,7 тыс. га (100,7%);

гороха – 162,5 тыс. га (101,6%);

гречихи – 100,8 тыс. га (80,7%);

проса - 69,7 тыс. га (81,8%).

Среди масличных культур посеяно: подсолнечника - 5 189,8 тыс. га (98%), сои 2 032,3 тыс. га (102%).

Сахарной свеклы посеяно на площади 250,1 тыс. га (97%).

Минагро расспросило аграриев о планах на посевную 2024: Что и в каком количестве будут сеять украинские фермеры