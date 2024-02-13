Минагро расспросило аграриев о планах на посевную 2024: Что и в каком количестве будут сеять украинские фермеры

В 2024 году прогнозируется увеличение площадей под сою и сахарную свеклу и уменьшение под кукурузу. О планах и подготовке сельхозпроизводителей к проведению посевной кампании яровых под урожай-2024 расспросили аналитики из Министерства аграрной политики и продовольствия Украины. Результаты этих опросов публикует УНН, со ссылкой на сайт аграрного ведомства.

Детали

По данным опроса аграриев 70% респондентов отметили, что хотят увеличить посевную площадь под сою. В Министерстве подсчитали, что в целом сои станет больше на 21% по сравнению с 2023 годом.

Также в приоритете будут зернобобовые, посевные площади под ними ориентировочно увеличатся на 11%, и яровой ячмень - на 7%. В аграрном ведомстве отметили, что рост интереса к ячменю может быть связан с расширением географии морских отгрузок. Посевы же яровой пшеницы вероятно вырастут на 2%.

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Кроме того, аграрии заинтересованы в выращивании ярового рапса. Значительная часть опрошенных производителей будет сеять рапс впервые. По прогнозам посевные площади под эту культуру увеличатся на 24%.

Относительно сахарной свеклы - 60% тех, кто сеял культуру в прошлом сезоне, собираются несущественно расширять площади, в целом по Украине на 17%.

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При этом посевные площади под кукурузу вероятно уменьшатся на 9%. Также потенциально уменьшится в следующем сезоне подсолнечников. Впрочем, и ведомстве отмечают, что большинство аграриев еще не приняли окончательное решение относительно площадей посева этой культуры.

В целом в 2024 году посевные площади под яровыми культурами могут сократиться на 0,5 млн га или на 3,7% по сравнению с прошлым сезоном