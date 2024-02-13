Минагро расспросило аграриев о планах на посевную 2024: Что и в каком количестве будут сеять украинские фермеры

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
  •  45942 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

Эксклюзив
ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  144793 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

Эксклюзив
Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
12.02.24  •  175882 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

Эксклюзив
Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  174475 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

Эксклюзив
Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  280465 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

Эксклюзив
Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  333226 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

Эксклюзив
Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  273580 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

Эксклюзив
Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  302415 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

Эксклюзив
Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  325686 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  256739 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Минагро расспросило аграриев о планах на посевную 2024: Что и в каком количестве будут сеять украинские фермеры

Минагро расспросило аграриев о планах на посевную 2024: Что и в каком количестве будут сеять украинские фермеры

Киев  •  УНН

13 февраль 2024, 16:16  •  7455 просмотра

Read in English

Согласно опросу украинских фермеров и анализу Министерства аграрной политики и продовольствия, ожидается, что площади под соей и сахарной свеклой увеличатся, тогда как площади под кукурузой уменьшатся в 2024 году.

В 2024 году прогнозируется увеличение площадей под сою и сахарную свеклу и уменьшение под кукурузу. О планах и подготовке сельхозпроизводителей к проведению посевной кампании яровых под урожай-2024 расспросили аналитики из Министерства аграрной политики и продовольствия Украины. Результаты этих опросов публикует УНН, со ссылкой на сайт аграрного ведомства.

Детали

По данным опроса аграриев 70% респондентов отметили, что хотят увеличить посевную площадь под сою. В Министерстве подсчитали, что в целом сои станет больше на 21% по сравнению с 2023 годом.

Также в приоритете будут  зернобобовые, посевные площади под ними ориентировочно увеличатся на 11%, и яровой ячмень - на 7%. В аграрном ведомстве отметили, что рост интереса к ячменю может быть связан с расширением географии морских отгрузок. Посевы же яровой пшеницы вероятно вырастут на 2%.

Посевная-2024: резкого уменьшения площади посева не ожидается, но есть вопросы к качеству пшеницы09 февраль 2024, 14:03 • 32772 просмотра

Кроме того, аграрии заинтересованы в выращивании ярового рапса. Значительная часть опрошенных производителей будет сеять рапс впервые. По прогнозам посевные площади под эту культуру увеличатся на 24%.

Относительно сахарной свеклы - 60% тех, кто сеял культуру в прошлом сезоне, собираются несущественно расширять площади, в целом по Украине на 17%.

Украинский "зерновой коридор" вышел на довоенные мощности - спикер ВМС11 январь 2024, 08:24 • 22486 просмотров

При этом посевные площади под кукурузу вероятно уменьшатся на 9%. Также потенциально уменьшится в следующем сезоне подсолнечников. Впрочем, и ведомстве отмечают, что  большинство аграриев еще не приняли окончательное решение относительно площадей посева этой культуры.

В целом в 2024 году посевные площади под яровыми культурами могут сократиться на 0,5 млн га или на 3,7% по сравнению с прошлым сезоном

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

ЭкономикаАгроновости
ministerstvo-ahrarnoi-polityky-ta-prodovolstva-ukrainaМинистерство аграрной политики и продовольствия Украины
ukrainaУкраина
Мінагро розпитало аграріїв про плани на посівну 2024: Що та у якій кількості сіятимуть українські фермери
The Ministry of Agrarian Policy asked farmers about their plans for the 2024 sowing season: What and how much Ukrainian farmers will sow
Новости по теме

Минагро расспросило аграриев о планах на посевную 2024: Что и в каком количестве будут сеять украинские фермеры

Согласно опросу украинских фермеров и анализу Министерства аграрной политики и продовольствия, ожидается, что площади под соей и сахарной свеклой увеличатся, тогда как площади под кукурузой уменьшатся в 2024 году.

Экономика •   •  7455 просмотра
Минагро расспросило аграриев о планах на посевную 2024: Что и в каком количестве будут сеять украинские фермеры

Оккупанты обстреляли Михайловку на Херсонщине: ранены два человека

Российские войска обстреляли село Михайловка Херсонской области, в результате чего 52-летняя женщина получила ранения средней тяжести, а 48-летний мужчина - тяжелые.

Война •   •  9221 просмотра
Оккупанты обстреляли Михайловку на Херсонщине: ранены два человека

Воевали против Сил обороны: еще семеро российских оккупантов получили подозрение

Украинские правоохранители установили личности еще семерых российских оккупантов, которые воюют против украинских войск на юго-востоке Украины.

Война •   •  10177 просмотра
Воевали против Сил обороны: еще семеро российских оккупантов получили подозрение

рф строит новые оборонительные сооружения на временно оккупированной территории Запорожской области

Россия строит новые укрепления между Токмаком и Мелитополем и между Токмаком и Бердянском во временно оккупированной Запорожской области Украины.

Война •   •  11495 просмотра
рф строит новые оборонительные сооружения на временно оккупированной территории Запорожской области

Вдоль линии фронта в Донецкой области построены сотни километров новых укреплений - Шмыгаль

Украина усиливает строительство фортификационных сооружений вдоль всей линии фронта. Премьер-министр сообщил, что вдоль линии фронта в Донецкой области построены сотни километров новых фортификационных сооружений.

Война •   •  11064 просмотра
Вдоль линии фронта в Донецкой области построены сотни километров новых укреплений - Шмыгаль

В небе над Киевской областью были сбиты две российские ракеты "Циркон". Экспертиза обломков продолжается - Александр Рувин

Эксперты продолжают исследовать обломки двух ракет "Циркон", сбитых во время российской атаки на Украину, чтобы определить их характеристики и технологию.

Война •   •  10920 просмотра
В небе над Киевской областью были сбиты две российские ракеты "Циркон". Экспертиза обломков продолжается - Александр Рувин

Поставлял комплектующие военно-космическим силам рф: в ГУР прокомментировали пожар на московском заводе

На московском заводе, который поставляет компоненты для российских космических сил, произошел пожар, причиной которого Главное управление разведки Минобороны Украины назвало "российскую агрессию против Украины".

Война •   •  10438 просмотра
Поставлял комплектующие военно-космическим силам рф: в ГУР прокомментировали пожар на московском заводе

Украина активно готовит инфраструктуру для обслуживания F-16 - Шмыгаль

Украина готовит инфраструктуру для истребителей F-16 и надеется получить их вскоре для усиления противовоздушной обороны, как прокомментировал премьер-министр и другие лица продолжающиеся тренировки и подготовку.

Война •   •  9478 просмотра
Украина активно готовит инфраструктуру для обслуживания F-16 - Шмыгаль

Состоялось первое заседание промышленно-оборонного комитета: детали

Состоялось первое заседание Комитета по вопросам оборонно-промышленного комплекса Украины, призванное синхронизировать деятельность и сделать ее более эффективной.

Война •   •  11944 просмотра
Состоялось первое заседание промышленно-оборонного комитета: детали

Кипер показал последствия ракетной атаки рф по Одессе

Силы противовоздушной обороны в Одесской области сбили российскую ракету Х-59, но ее осколки повредили два здания, нежилую новостройку и многоэтажку, никто не пострадал.

Война •   •  11194 просмотра
Кипер показал последствия ракетной атаки рф по Одессе