Минагро расспросило аграриев о планах на посевную 2024: Что и в каком количестве будут сеять украинские фермеры
Киев • УНН
Согласно опросу украинских фермеров и анализу Министерства аграрной политики и продовольствия, ожидается, что площади под соей и сахарной свеклой увеличатся, тогда как площади под кукурузой уменьшатся в 2024 году.
В 2024 году прогнозируется увеличение площадей под сою и сахарную свеклу и уменьшение под кукурузу. О планах и подготовке сельхозпроизводителей к проведению посевной кампании яровых под урожай-2024 расспросили аналитики из Министерства аграрной политики и продовольствия Украины. Результаты этих опросов публикует УНН, со ссылкой на сайт аграрного ведомства.
Детали
По данным опроса аграриев 70% респондентов отметили, что хотят увеличить посевную площадь под сою. В Министерстве подсчитали, что в целом сои станет больше на 21% по сравнению с 2023 годом.
Также в приоритете будут зернобобовые, посевные площади под ними ориентировочно увеличатся на 11%, и яровой ячмень - на 7%. В аграрном ведомстве отметили, что рост интереса к ячменю может быть связан с расширением географии морских отгрузок. Посевы же яровой пшеницы вероятно вырастут на 2%.
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Кроме того, аграрии заинтересованы в выращивании ярового рапса. Значительная часть опрошенных производителей будет сеять рапс впервые. По прогнозам посевные площади под эту культуру увеличатся на 24%.
Относительно сахарной свеклы - 60% тех, кто сеял культуру в прошлом сезоне, собираются несущественно расширять площади, в целом по Украине на 17%.
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При этом посевные площади под кукурузу вероятно уменьшатся на 9%. Также потенциально уменьшится в следующем сезоне подсолнечников. Впрочем, и ведомстве отмечают, что большинство аграриев еще не приняли окончательное решение относительно площадей посева этой культуры.
В целом в 2024 году посевные площади под яровыми культурами могут сократиться на 0,5 млн га или на 3,7% по сравнению с прошлым сезоном
Минагро расспросило аграриев о планах на посевную 2024: Что и в каком количестве будут сеять украинские фермеры
Согласно опросу украинских фермеров и анализу Министерства аграрной политики и продовольствия, ожидается, что площади под соей и сахарной свеклой увеличатся, тогда как площади под кукурузой уменьшатся в 2024 году.
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