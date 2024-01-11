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Украинский "зерновой коридор" вышел на довоенные мощности - спикер ВМС

Киев  •  УНН

11 январь 2024, 08:24  •  9748 просмотра

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Украинский зерновой коридор восстанавливает довоенную мощность с более чем 500 судами и 10 миллионами тонн грузов.

По украинскому "зерновому коридору" уже прошли 500 судов и более 10 млн тонн грузов. "Зерновой коридор" вышел на свои довоенные мощности. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Военно-морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук, пишет УНН.

Детали

Как отметил Плетенчук, украинский "зерновой коридор" вышел на свои довоенные мощности.

Подавляющее большинство грузов - это зерно, которого так не хватает на так называемом Глобальном Юге. А что касается его работы, то он фактически вышел на свои мощности до полномасштабного вторжения. Мы уже пересекли границу в 500 судов и более чем 10 миллионов тонн грузов

- сказал Плетенчук.

Спикер добавил, что говорить, что "зерновая сделка" - это альтернатива украинскому коридору, не стоит, ведь количество грузов говорит само за себя.

Также Плетенчук рассказал о проблеме минирования морей россиянами.

"На самом деле, есть такая проблема. Мы видим, что наши соседи по Черному морю, страны-члены НАТО так же пытаются решить эту проблему. Именно поэтому они сейчас работают над созданием коалиции по разминированию. Мы проводим разминирование, насколько это возможно", - сказал спикер.

Кроме того, Плетенчук отметил, что Украина использует подводные дроны для обезвреживания мин в море.

Напомним

За пять месяцев работы украинского "зернового коридора" Украина экспортировала 15 миллионов тонн грузов.

Павел Башинский

Павел Башинский

Экономика
Український "зерновий коридор" вийшов на довоєнні потужності - речник ВМС
Ukrainian "grain corridor" has reached pre-war capacity - Navy spokesman
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